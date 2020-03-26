《Little Joe》實驗室流出傳染病病毒　全人類戴口罩噴酒精抗疫

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，有關疫症、傳染病的新舊電影都被大家翻出來觀看。 由奧地利鬼才導演Jessica Hausner執導的電影《Little Joe》（台譯：《小魔花》）講述一隻病毒由實驗室而來，意外帶來傳染病，全人類要戴口罩抗疫，女主角愛美莉畢覃（Emily Beecham）憑電影奪得2019年康城影后，不如就來看看這部科幻驚悚作品有甚麼看點。

由奧地利鬼才導演Jessica Hausner執導的電影《Little Joe》講述一隻病毒由實驗室而來，意外帶來傳染病，全人類要戴口罩抗疫。（《Little Joe》劇照）

成功培育一種識氹主人開心的花

電影《Little Joe》由英國女星愛美莉畢覃主演，她在戲裡演一個科學家，為了人類福祉透過基因改造培育新品種植物，故事講到她的同事Bella（Kerry Fox飾演）未能創造出一種，即使在營養不足和缺乏打理下也能存活數週的強壯植物；但女主角就和她的團隊，成功地創造了一種比普通植物需要更多照顧、能使他們的主人感到高興的花。

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怎料新花為世界帶來傳染病 人類要長期戴口罩

身為單親媽媽的女主角為了兒子，將這種花命名為「Little Joe」，一株深紅色會讓人開心的植物。電影帶點科幻、驚悚的色彩，這種外形豔麗的新品種花朵，除了外形夠靚，散發出來的香氣更神奇到會令人感到快樂，甚至有醫療功效。這位媽媽甚至違反公司規定，帶走了其中一株實驗品送給兒子Joe。

女主角漸漸發現，這棵植物不像公司所說的完全無害，原來花朵暗藏科學家無法預測的危機，具超高傳染力，有可能改變這個世界。

事源是一班科學家透過基因改造培育新品種植物。（《Little Joe》劇照）

戲中講到面對這個突如其來的傳染病，人類如果要防疫，就要長期戴口罩，噴酒精防疫。女主角Emily早前憑電影《Little Joe》奪得第72屆康城影展的最佳女主角獎，當時曾與Emily合作劇集《荒原》（Into the Badlands）的馮德倫和吳彥祖都有親自恭喜她。

Emily就表示今次研究這個女科學家角色時，有受到微生物學家卡Emmanuelle Charpentier和動物行為學家Jane Goodall的啟發，想為觀眾帶出如何平衡家庭和研究之的矛盾。