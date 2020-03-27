《情留半天》有望拍第4集　男主角伊芬鶴基可以拍個新冠肺炎版本

由李察連利加（Richard Linklater）執導的經典愛情電影三部曲《情留半天》、《日落巴黎》及《情約半生》，最近有指將會開拍第4集，不少影迷聽到消息都表示相當期待。而男主角伊芬鶴基（Ethan Hawke）在最新專訪中都有親自回應，更非常有新意地指續集可以拍一個新冠肺炎的版本。

故事講述一個美國後生仔Jesse，在一列往維也納的火車上，遇上一個年輕的法國女生Celine，二人一見如故，最後決定一起在維也納度過浪漫的一天。（《情留半天》劇照）

導演李察連利加1995 年找來伊芬鶴基（Ethan Hawke）、女演員茱麗蝶兒（Julie Delpy）合作首部曲《情留半天》（Before Sunrise，台譯：《愛在黎明破曉時》），故事講述一個美國後生仔Jesse，在一列往維也納的火車上，遇上一個年輕的法國女生Celine，二人一見如故，最後決定一起在維也納度過浪漫的一天。

《情留半天》在九年後的2004年，故事的第二部曲《日落巴黎》（Before Sunset，台譯：《愛在日落巴黎時》）上映，講述男女主角於九年後在巴黎重遇。系列第三部曲《情約半生》（Before Midnight，台譯：《愛在午夜希臘時》）於2013上映。

其實自從第3集《情約半生》上映以來，外界就有猜測電影會否出第4集，尤其是因為之前3部電影之間，都是有9年的差距。

導演李察連利加1995年找來伊芬鶴基（Ethan Hawke）、女演員茱麗蝶兒（Julie Delpy）合作首部曲《情留半天》（Before Sunrise，台譯：《愛在黎明破曉時》）。（《情留半天》劇照）

而現年49歲的男主角伊芬鶴基最近接受訪問，更透露了有關電影開拍續集第4集的想法，伊芬鶴基指出《情留半天》完全影響了他的演員人生，「Jesse這個角色已是我的一部份，三部曲是我人生中擁有過最美好的經驗。但關於第4集其實仍在探討中，只有編劇才可以確保會產出新片。」

網民對於電影有機會開拍第4集，都表示相當期待這部神作，更指出如果電影的時間線定在2020年的話，戲名可以呼應現時的社會環境，「愛在新冠肺炎時」，但同時也有影迷擔心指男主角現在已是中年肥胖大叔，要怎麼拍這部續集。

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記者提到新冠肺炎肆虐全球的問題時，伊芬鶴基就說：「如果下一部續集拍攝男女主角二人在隔離，這會不會很瘋狂？如果世界上只剩一個人可以讓大家笑出來，那就是茱麗蝶兒了。我已經想像得到她的角色會說什麼台詞，導演李察連利加就像一個科學家，他會有很強的想法，或者可以在意大利取景，拍攝男女主角一起被困在意大利，跟其他人一起在露台上唱歌。」