【雷神4】雲迪素證銀河守護隊與雷神結盟　有角色會全面進化回歸

繼早前在Marvel電影宇宙中飾演Valkyrie的泰莎湯遜（Tessa Thompson）證實「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）將過檔Marvel，並在《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）中飾演反派後，日前「樹人」雲迪素（Vin Diesel）都加入劇透行列。

雷神與銀河守護隊的關係可以追溯到《復仇者聯盟3》，當時銀河守護隊拯救了雷神一命。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

《銀河守護隊3》原本計劃在《雷神奇俠4》前上映，可是因為導演James Gunn陷入孌童及強姦言論風波而遭解僱，讓《銀河守護隊3》的計劃有變。雖然迪士尼之後重新僱用James Gunn，但由於導演當時要拍攝《自殺特攻》（The Suicide Squad）重啟版，令《銀河守護隊3》的製作被迫再度延期。未知是否受泰莎湯遜影響，在《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列中聲演樹人的雲迪素，在宣傳新戲《喋血戰士》（Bloodshot）時，卻意外爆出兩則關於《銀河守護隊》的驚人消息。

雷神與銀河守護隊故事線，將會在《雷神奇俠4》延續。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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當時雲迪素向外國傳媒《Comic Book》稱：「我一直期待我好友James Gunn的新作將會非常精彩。他完成了《自殺特攻》，下一步就開始《銀河守護隊3》，而《雷神奇俠4》都一樣，導演Taika Waititi曾跟我商討雷神會與銀河守護隊合作。」雖然在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，已見到雷神加入了銀河守護隊陣營，但官方一直都沒有確認兩者會一齊出場。如今「樹人」雲迪素首次確認合作計劃。他又續指出：「這將非常有趣，暫時沒有人知道，也許我不應該說這些。」

在《銀河守護隊》時，樹人原本的形態。（《銀河守護隊》劇照）

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除此之外，「樹人」在《銀河守護隊3》將繼續成長，進化至「Alpha Groot」。當時他表示關於其角色只有兩個字，就是「Alpha Groot」。雖然目前未知銀河守護隊在《雷神奇俠4》出場的性質是主演，還是客串，而「Alpha Groot」的形態也非常模糊。然而有網民推測，「Alpha Groot」的形態或跟電子遊戲中的「King Groot」相似，而「Alpha」一字或代表「樹人」將擔起領導一職，影迷或許有機會見到其他「樹人」家族，唯一切有待官方認證。