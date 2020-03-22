《獵逃生死戰》女主角超好身材變礙事？　「唔想成為開玩笑對象」

電影《獵逃生死戰》（The Hunt）現在上映中，講述12個陌生人被捉到神秘的「莊園別墅」（Manor House），突然開始了一場由富裕精英們設計的屠殺遊戲，但就因為他們捉來的女主角貝蒂吉爾平（Betty Gilpin）擁有極高的反擊力，大打他們一個措手不及，隨即展開一場生死戰！

Betty Gilpin在《再見亦是狗朋友2》飾演媽媽。（電影劇照）

Betty Gilpin今年才33歲，香港影迷未必認識她，最近演出過又較多人認識的就有《再見亦是狗朋友2》，她當時飾演CJ（Kathryn Prescott 飾）的媽媽，跟今次的形象有極大對比！今次Betty Gilpin化身曾到阿富汗當兵的女軍人，各種埋身肉搏、槍戰、鬥勇鬥智都難她不到！

Betty Gilpin在戲中既要用槍又要用刀，都少不了埋身肉搏的戲份。（電影劇照）

Betty Gilpin的爸爸Jack Gilpin和媽媽Ann McDonough同樣是演員，她在2017開播，至今仍在播映中的Netflix電視劇《GLOW》，飾演主角Debbie “Liberty Belle” Eagan。據知該角色的靈感來自1980年代同名女性職業摔角手，而Betty Gilpin的表演更獲得了廣泛好評，更獲得多個獎項提名，其中包括兩次獲得喜劇系列最佳女配角的影評人選擇電視獎，以及兩次獲得艾美獎喜劇系列最佳女配角，《GLOW》是她的成名作。

Betty Gilpin又瘦又靚身材又好。（《GLOW》劇照）

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事實上Betty Gilpin 2008年出道，捱足十年才憑《GLOW》奪走艾美獎，但就在其後的訪問中，她透露心聲：「當我扮演辣妹時，明顯地我的工作就是穿著一件很小的服裝，然後把自己塞進去，讓男孩們開玩笑，我再也不會為了維持我的工作而去貶低自己，想着我做過多少次後，令我感到很難過。」

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