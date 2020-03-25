新冠肺炎｜首位病逝國寶級女星　16歲踏入影圈仙氣過人

3月24日有消息指出，影壇出現首位確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的影星病逝。她是意大利名演員Lucia Bosè，終年89歲。 她早在16歲，因參加選美而聲名大噪，其代表作更有《愛情編年史》、《不戴茶花的茶花女》、《騎車人之死》以及《這叫做黎明》等等，更堪稱她為「平行時空柯德莉夏萍」，年輕時期的確有氣質又勁有仙氣。

Lucia Bosè 16歲參加選美後聲名大噪。（網上圖片）

據外媒報導，Lucia Bosè確實染上新冠肺炎在家中去世，24日其兒子Miguel Bosè亦在個人Twitter發布母親離世消息。事實上Lucia Bosè是西班牙國寶級的演員，幾度跟意大利極影響力的導演米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）合作，雖然她在演藝事業上一帆風順，但在婚姻的道路上就沒那麼完美。

Lucia Bosè跟前夫Luis Miguel González Lucas愛得轟烈，兩人育有3名子女。（網上圖片）

其實Lucia Bosè跟前夫Luis Miguel González Lucas的愛情故事有個不錯的開始，兩人愛得十分轟烈，據她本人早前在訪問中透露，她因為拍攝《騎車人之死》（Death of a Cyclist）時去到了西班牙，當時跟西班牙鬥牛士Luis Miguel González Lucas就在Castellana Hilton的房間中瘋狂相愛，連續三日三夜無間斷地彼此相愛着。

Lucia Bosè在演藝事業上一帆風順，但在婚姻的道路上就沒那麼完美。（網上圖片）

在Lucia Bosè踏入娛樂圈第9個年頭後毅然選擇退出，跟Luis Miguel González Lucas結婚，婚後兩人育有3名子女，隨之成為了全職煮婦，專心湊仔，可惜這段婚姻並未能走到最後，維持了12年便離婚收場。

Lucia Bosè曾在訪問中透露離婚很困難，但勇氣十足的她在離婚時跟前夫講：「保留你的錢，但我要孩子。」可看得出她是位極疼愛仔女的偉大媽媽，而事後她雖然能重返心愛的影圈，但就要獨自一人艱辛地湊大3名兒女。最後因不幸染上新冠肺炎，不幸離世，望逝者安息。

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