【黑魔后】艾麗芬寧染古怪髮色標誌金髮消失　網民：完全唔認得佢

在電影《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）演出愛洛公主（Princess Aurora）的艾麗芬寧（Elle Fanning）因為角色走紅，她擁有一頭很標誌的金色長髮，可是最近她換了一頭橘色帶粉紅的髮色，讓粉絲嚇得認不出來。

金髮碧眼的Elle Fanning一直予人仙氣滿滿的感覺，非常適合公主的人設。（《黑魔后：沉睡魔咒》官方劇照）

艾麗芬寧現年只有21歲，但其實她有很豐富的演出經驗，3歲時跟隨其姊狄高達芬寧（Dakota Fanning）的腳步，齊齊參演《不一樣的爸爸》（I Am Sam），又曾在2006與墨西哥名導伊拿力圖（Alejandro González）合作，參演《巴別塔》。兩年後，她與姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及畢彼特（Brad Pitt）合作《奇幻逆緣》。

艾麗芬寧擁有一頭金色長髮，在白哲的皮膚下顯得更有仙氣，不過最近她就換了髮色。（ellefanning/ig圖片）

2011年，她還成為科幻驚慄電影《S8驚世檔案》（Super 8）主角之一，當時電影在全球收逾2.6億美元票房收入。2014年，她與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）合作《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent），上年再度合作《黑魔后2》。

艾麗芬寧現年只有21歲，但其實她有很豐富的演出經驗，3歲已經與姊姊一起拍戲。（ellefanning/ig圖片）

艾麗芬寧擁有一頭金色長髮，在白哲的皮膚下顯得更有仙氣。不過，最近她就在社交網上貼出相片，原來她把頭髮染成了帶點粉紅的橘色新髮色，新形象卻嚇窒不少粉絲，不少網民都留言指「完全認不出來」﹑「她是誰？」，但都有粉絲話造型幾新潮，仲話艾麗芬寧可能會帶起新潮流。