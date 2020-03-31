鄧炳強親爆加入警隊前　曾參演高志森處女作《開心鬼》

現任警務處處長鄧炳強早前接受高志森和屈穎妍訪問時，透露自己曾客串演出由高志森執導的處女作《開心鬼》。他還指出，當年讀大學時跟同學一起拍戲賺外快，更說當年做特約演員的收入頗高：「一天人工就有700元。」可惜，最終鄧炳強選擇加入警隊，讓影壇失去一顆巨星。

《開心鬼》由李麗珍、羅明珠及林姍姍主演。（《開心鬼》劇照）

鄧炳強早前接受高志森及屈穎妍訪問，但訪問仍未開始，鄧炳強即同高志森表示，其實他在30幾年前已見過對方，還拍過他的電影。聽罷，眾人深感疑惑。兩人順道問鄧炳強當時在電影的角色：「你演甚麼角色？有沒有對白？」鄧炳強笑言：「當年飾演男主角…旁邊的一個朋友。」

《開心鬼》當年以不少年輕女演員擔正演出，當中包括羅明珠、李麗珍及林姍姍。（《開心鬼》劇照）

鄧炳強大爆當年成為特約演員的原因，他表示當年讀大學，跟同學一起出去拍戲賺外快，還說當年做這種特約演員收入頗高：「一天有七百大元。」曾聲言「學成龍做警察」的他，原來與港產片淵源甚深。可惜，他最後選擇了加入警隊，讓影壇失去一顆超新星。

當年李麗珍拍攝《開心鬼》時大約17歲。（《開心鬼》劇照）

《開心鬼》是 1984 年的電影，是高志森的處女作。電影由黃百鳴監製、編劇及主演，而其他演員包括羅明珠、李麗珍及林姍姍。當年電影成本約200萬港元，卻獲得超過1,700萬元的票房，堪稱「刀仔鋸大樹」。當年電影還擊敗同期上映的《省港旗兵》。而屈穎妍事後也撰文指，高志森找回封塵舊片「果然發現有段十秒鏡頭，一副清澀臉孔似曾相識」，而在電影片尾部份還出現了「鄧炳強」這三字。

電影片尾部份還出現了「鄧炳強」三字。（《開心鬼》影片擷圖）

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