新冠肺炎｜政府下令閉關娛樂場所　戲院明晚6時起全面關閉14日

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全港肆虐，27日單日新增60多宗確診個案，消息指政府今日修例，下令關閉多種娛樂場所當中包括戲院，為期14日，而政府將會提出補償。

早前有確診者到戲院看戲，目前已有3間戲院因同樣情況停業。（官方圖片）

新冠肺炎｜確診患者曾到訪戲院 英皇中環娛樂行宣布即時暫停營業

27日政府透過行政會議宣布由28日晚上六時起，規定關閉戲院、遊戲機中心、浴室、健身中心和兒童遊樂場等公共娛樂場所，而Party Room等出租娛樂場所同樣需要關閉，為期14日，而政府亦會提供補償。

有消息指政府目前正研究，禁止四人以上的群眾聚集，預計措施會在短期內推出，不過公共交通將會獲得豁免，而紅白二事等都會有較為寬鬆安排。

而港人最關心的食飯問題同樣有所限制，食肆人客數目限於座位半數或以下，枱跟枱之間需保持1.5米距離，每張枱只限坐四人，客人進出食店時必須戴上口罩，食店更要為客人量度體溫以及預備搓手液，食肆同樣會獲得補償。

林鄭月娥在記者會上宣布戲院需要在28日晚上六時起關閉。（01直播擷圖）

林鄭月娥記者會上講到單單禁酒以及禁賣酒的措施未夠，現時要採取立法禁止人多聚集的場合，首先會禁止群體聚集，禁止多過4個人在公眾場所聚集，任何一個聚集超過4個人便會觸犯法例，不過在工作上、履行政府功能、法定機構的運作下以喪禮、婚禮（進行結婚儀式）將會獲得豁免，該條法例將於3月29日零時生效，維期14日。