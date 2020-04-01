新冠肺炎｜狄維莊遜直播自爆初入荷里活極緊張　再怒寸正義聯盟

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球都呼籲民眾要乖乖留在家中，減少社交聚會、人與人之間的接觸，不少影星都有借個人力量，影相拍片叫人「Stay Home」，而狄維莊遜（Dwayne Johnson）都不例外，最近The Rock就在個人Instagram開直播跟影迷互動，一一解答他們的問題。

The Rock近日密密開直播跟影迷傾偈。（Dwayne Johnson IG）

影迷提問大大少少各個問題，當中包括The Rock有多高？有多重？首次闖入荷里活時有否感到很緊張？等等一連串的問題，The Rock都有一一回應，他自言身高6呎12，再改寫說笑的，其實是6呎4、體重277磅。而他同樣有講到自己首次加入荷里活時相當緊張，事實上沒人能保險會否成功，而我只是位有名的專業摔角手，同樣這對票房來說並沒有任何幫助，不過我還是選擇了這條道路。

由The Rock主演的DC電影《Black Adam》原訂今年夏天開拍、明年上映。（IMDB）

另外，由The Rock主演的DC電影《Black Adam》原訂今年夏天開拍、明年上映，近這幾個月他一直不停在鍛鍊身體，做極多且密集的重量訓練，期望建立出最佳身型和體態。

有影迷問到Black Adam能否以一己之力來擊敗由超人、蝙蝠俠、神奇女俠、水行俠和閃電俠組成的「正義聯盟」，The Rock在直播就笑笑回應：「正義聯盟有甚麼機會可以對抗Black Adam？他們在地獄中已經沒有機會了。」意指即是Black Adam才是DC最強角色，再寸埋正義聯盟唔掂到落咗地獄，又冇機會推出續集。

The Rock笑指正義聯盟已經冇機會同佢打！（電影劇照）