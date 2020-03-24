新冠肺炎｜五大Marvel英雄出招呼籲留在家中　湯賀蘭做法最原始

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，近日不少明星都透過網上平台呼籲大家要「Stay Home」（留在家中），包括「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）日日在家煮飯更公開食譜、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）拍片免費教大家在家做一組六星期的運動，「Marvel隊長」則幫手宣傳任天堂新遊戲《動物森友會》，叫人留在家中打機，各出其法，不過一向好有個性的「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）似乎有過人的想法！

湯賀蘭IG開Live跟影迷見面，睇嚟佢係唔會戒得甩IG！（網上擷圖）

早知有影迷在超級市場野生捕獲湯賀蘭，不過網民注視到的並不是湯賀蘭或是影迷有多出眾，而是兩人身後的貨架空空如也。早前有消息傳出英國倫敦或會封城，市民紛紛到超級市場補貨，即使身為「蜘蛛俠」的湯賀蘭也不例外，需要外出搶購物資，但似乎當日湯賀蘭就唔夠人搶，空手而回。

影迷只注意到湯賀蘭身後的貨架被人一掃而空，原來他更買不到雞蛋。（網上圖片）

23日湯賀蘭在個人Instagram上傳數條限時動態，一開始就講明自己早前去到超級市場咩都無晒，一家人又冇晒蛋可以食，就在想要解決這個問題的話，只好從源頭下手，成為了養雞大戶！湯賀蘭跟弟弟們更為雞改名做Predator、 Chestnut和Granger，弟弟Harry Holland更在介紹他們家的新成員時，為牠們配上《復仇者聯盟3：無限之戰》的配樂，就似是為大家介紹新超級英雄一樣。

但就有影迷寫下「有人告訴他全都是母雞嗎？」、「沒有公雞做不到養雞大戶」、「希望成為湯賀蘭的其中一隻雞」、「聽到湯賀蘭沒有蛋吃我都要哭了」等等留言，不是湯賀蘭上傳影片，根本沒有人相信他會為了沒有蛋吃而買雞回家。

最令人意想不到的湯賀蘭自我隔離生活，就是在家中的後園養雞。（影片擷圖）

「小辣椒」桂莉芙柏德露要外出買餸都有做好萬全準備，更有捐出口罩。（Gwyneth Paltrow IG）

關於一眾超級英雄的隔離生活，湯賀蘭可算是最高級別的退休養雞生活，「小辣椒」每天都會在IG分享新食譜，23日她在個人IG更新一張照片，身穿黑色Deep V背心連身裙，戴上眼鏡蒙好面，雙手更戴有手套，做好萬全措施才外出買餸，又有捐贈口罩，更提醒大家要謹慎對待，不要濫用「自由」。

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