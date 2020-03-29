【奇異博士】謝茜嘉拒演Dr.Strange女友　編劇：有史以來最酷拒絕

多少演員想加Marvel Studio成為MCU中的其中一名超級英雄，然後在全球爆紅，無人不識，即是不是主演超級英雄，獲得一個可以加入的機會都難能可貴，但是女星謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）竟然直接拒絕加入《奇異博士》（Doctor Strange）。

謝茜嘉謝西婷透露拒絕拍攝《奇異博士》的原因。（Jessica Chastain IG）

有消息指出謝茜嘉謝西婷差一點就加入了《奇異博士》，不過她欣然拒絕了這個大好機會。自2008年首次亮相電影以來，謝茜嘉謝西已成為荷里活大受好評的女演員之一，她更憑《寫出友共鳴》和《追擊拉登行動》先後提名過奧斯卡最佳女配角獎和最佳女主角獎。

謝茜嘉謝西婷原先會演出Stephen Strange的女朋友Christine Palmer一角。（電影劇照）

謝茜嘉謝西婷拒絕了拍攝2016年上映的《奇異博士》，未知是否在角色上有所限制，因為片方原先是邀請她演出Stephen Strange的女朋友Christine Palmer一角，是位外科醫生，更是Stephen Strange的同事兼女友，實在並不是名超級英雄，加上在戲中並未引起充分的探討熱度。

2019年謝茜嘉謝西婷出演《變種特攻：黑鳳凰》中大反派Vuk一角。（電影劇照）

直到2019上映的超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》，謝茜嘉謝西婷以大反派角色Vuk登場，角色大有發揮之餘更有為數不少的戲份。雖然該角色是屬於「變種特攻」的宇宙，目前亦未回歸Marvel與MCU合併，但相信在未來的日子應有機會加入MCU。

謝茜嘉謝西婷渴望自己是以「穿上斗篷」的角色來出演超級英雄。（Jessica Chastain IG）

《奇異博士》編劇Robert Cargill透露，本來Christine Palmer一角已決定由謝茜嘉謝西婷出演，他笑言：「這就是荷里活有趣的地方，明明有很多女演員想成為超級英雄。」不過謝茜嘉謝西婷拒絕了出演該角色，根據她的資歷，她更渴望獲得一個着上斗篷的角色，她當時講到「這個項目聽起來很棒，很樂意去做，這只會令我因Marvel電影一炮而紅，成為一個Marvel角色，但我接受過芭蕾舞的訓練，而我是真的很想穿上斗篷。Robert Cargill補充這是他聽過有史以​​來最酷的拒絕。