【哈利波特】霍格華茲網上招生　選讀七大學科為學院貢獻積分

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，許多人留在家中自我隔離，盡量減少外出。可是，持續待在家中，又不能外出，讓人生活苦悶。有見及此，《哈利波特》粉絲團為大家提供網上學習魔法的機會，讓一眾麻瓜（Muggle）可以免費入讀霍格華茲。

霍格華茲開始網上授課了。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

這個網上版霍格華茲「Hogwarts Is Here」是由一群哈利波特迷在2014年時創立。成功入讀的學生，就不像電影一樣，由分類帽幫大家揀選適合的學院。大家可以自行揀選入讀葛萊分多、史萊哲林、雷文克勞，還是赫夫帕夫。大家揀選完學院後，當然是準備為學院賺取分數及認識新朋友。然而在此之前，大家都要跟哈利波特一樣，揀選一個宿舍，好讓大家在學習過程中有同伴互相支持，十分窩心的舉動。當一切準備就緒，大家就可以開始活在哈利波特的魔法世界裡，齊齊為大家所屬的學院出一分力。

全球麻瓜終於可以入讀霍格華茲了。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

點擊下圖即睇霍格華茲7大學科！

+ 7 + 6 + 5

選擇好霍格華茲7大學科後，當大家名望愈高，愈來愈多人認識的時候，大家還可以角逐成為男或女學生會主席。在電影中，鄧不利多、湯姆瑞斗，即後期成為了佛地魔、Lily J. Potter及James Potter I都曾是學生會主席，大家可以跟他們齊名。大家在這霍格華茲的七年制課程中，可以參加由粉絲製作的線上課程及角色扮演遊戲等。而在課程中，大家還會有作業、小測、考試或更多的工作。當你完成課程內容後，就可以賺取學院分數。

可惜，霍格華茲網上學生不能用飛天掃帚。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

在角色扮演遊戲中，學生容許參與霍格華茲的社交活動，當中包括在學院交誼廳內聊天、到活米村（Hogsmeade Village）玩樂，或參加魁地奇。因此，霍格華茲的校園生活非常平衡。當你完成七年制課程，大家就會畢業，正式成為霍格華茲的畢業生。