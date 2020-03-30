【哈利波特】馬份父子相隔9年重聚抗疫　女星疑中招：失去味覺

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，許多荷里活明星響應「#StayHomeSaveLives」活動，留在家中。曾經在《哈利波特》（Harry Potter）電影系列中飾演父子的Jason Isaacs及湯姆費頓（Tom Felton），近日都以一個特別的方式「重聚」，並順道為英國紅十字會打氣。這次與別不同的重聚，也勾起了粉絲不少回憶。

Jason Isaacs與湯姆費頓在《哈利波特》電影系列中飾演父子。（《哈利波特：消失的密室》劇照）

在《哈利波特》電影系列中，飾演Lucius Malfoy的Jason Isaacs，他早前在社交平台Instagram上發布與「兒子」湯姆費頓視像通話的畫面。他還在貼文寫下：「馬份家族聚會，分享隔離生活。」當Jason Isaacs等到湯姆費頓開啟視像通話後，發現對方能在陽光底下走動，還有狗在花園奔跑，他立刻打趣道：「你看起來不像在隔離。」聽罷，湯姆費頓解釋：「這是我們隔離的地方，我們只是在家中的花園逛逛。」

Jason Isaacs與湯姆費頓響應「#StayHomeSaveLives」活動，在家中隔離。（Jason Isaacs Instagram 擷圖）

兩人之後談到隔離生活，Jason Isaacs表示：「我們有房屋，有食物，這讓我們比一些沒有地方住、沒有東西吃，沒有錢的人好百萬倍以上，而且還有人生病及垂危，所以我們不能抱怨。」雖然他非常樂觀面對，但仍忍不住爆粗說這疾病非常奇怪兼可怕。」

因為「#StayHomeSaveLives」活動，讓這父子有一次與別不同的重聚。（Jason Isaacs Instagram 擷圖）

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除此之外，兩人還談到如何在艱難時期回饋社會。湯姆費頓說：「這刻充滿困惑及絕望，但也是一個充滿創造力及變得更好的時機。」他稱他可以為當地的食物銀行提供幫助：「我們正在重新定義我們的生活方式。」在整個通話中，湯姆費頓有時還稱Jason Isaacs為「爸爸」，相信一切也是緣起《哈利波特》。

「父子」對話長達20分鐘，勾起粉絲不少回憶。有粉絲留言指「史萊哲林」應該加十分。（Jason Isaacs Instagram 擷圖）

另外，在《哈利波特》系列電影中飾演Luna Lovegood的愛爾蘭女演員Evanna Lynch，她在社交平台Twitter貼文，指她自己突然失去味覺及嗅覺：「其實也很享受這狀態嗎？感覺是一種更高效能、升級版的人類。他們不會因為氣味及嗅覺所分心。說實話，我如何能保持這狀態？我理解為甚麼機械人是代表未來。」有網民提醒她是新冠病毒的症狀。Evanna Lynch之後回覆叫網民「冷靜」，她知道這是新冠病毒的病症，並表示她目前一切都很好，也在自我隔離中。最後，她稱她懷疑感染了新冠病毒，但其症狀非常輕微：「只有頭痛和失去味覺／嗅覺。我首要的任務是留在家中及清潔。」