新冠肺炎｜戶田惠梨香防疫Chill到盡！做這四件事發揮「文青魂」

日本知名女星戶田惠梨香在新作品《最初的晚餐》（The First Supper）飾演永瀨正敏的女兒，由於新冠肺炎影響，此次無法赴台宣傳，她透過訪問透露在家躲疫期間做了不少事：「我本來就喜歡待在家裡，最喜歡在家裡看電影、書寫文字、畫畫，或是曬著太陽喝咖啡看書的時光。」

戶田惠梨香於《最初的晚餐》演技大爆發。（《最初的晚餐》劇照）

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《最初的晚餐》以食物貫穿故事，帶出家人間的秘密與情感，戶田惠梨香透露私下很喜歡下廚，謙虛說：「我不太知道什麼才算是拿手菜，但最近自己很愛做土鍋燉漢堡排。」對她來說生命中最有意義的一道料理是「水餃」：「跟家人每個星期六都會做餃子。我也曾經覺得：『又是餃子？』，但國中的時候爸爸曾說過：『家人一起做的水餃不是很好嗎？爸爸很喜歡這段時光。』我才驚覺原來這為了和家人聯絡情感而做的餃子，聽到之後覺得我擁有著很棒的父母親。」

對戶田惠梨香來說生命中最有意義的一道料理是水餃。（《最初的晚餐》劇照）

此外，她在片中和齊藤由貴、窪塚洋介有不少對手戲，提到印象最深刻的是：「跟齊藤由貴小姐有一場一起拍攝的場次是二人默默地做著餃子，我們重複手上的動作享有共同的時光，在那之中共享著一些什麼的感覺相當的舒服。」她也小爆料窪塚洋介總是說些奇怪的話，卻能在一瞬間成爲大家的中心，直說：「我覺得他是一個有著熱情的人。」

戶田惠梨香不時在IG分享美照。（IG@toda_erika.official）

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