新冠肺炎｜「死侍」賴恩雷諾士捐千萬抗疫　一切與爸爸的死有關

新冠肺炎持續肆虐，疫情令到全球社會經濟大受影響，「死侍」賴恩雷諾士 （Ryan Reynolds）和老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）亦出心出力，兩公婆先後捐出超過1000萬港元，資助大眾抗疫，原來熱心的背後是因為他的爸爸正是死於肺炎，希望大家不要輕視。

賴恩雷諾士和老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）亦出心出力，兩公婆先後捐出超過1000萬港元，資助大眾抗疫。（GettyImages）

新冠肺炎疫情持續，全球不少政要人物、演員和名人等都先後確診，情況令人擔憂。「死侍」賴恩雷諾士和老婆碧琪麗芙莉資助大眾抗疫也不遺餘力，二人向美加食物銀行捐贈100萬美元（約775萬港元），也向紐約4間醫院合共捐出40萬美元（約310萬港元）。

賴恩雷諾士名下的酒廠會將瓶銷售收益的30％捐贈給調酒師，直到5月1日為止。他名下的電信公司Mint Mobile推出15美元（約116元港幣）的優惠方案，提供語音通話及免費無限數據的服務，希望與大眾共度時艱。

「死侍」賴恩雷諾士最近接受訪問，大嘆因為大部分人輕視疫情而灰心。（影片截圖）

為疫情捐千萬 背後原因有洋蔥

賴恩雷諾士最近在接受《The Late Show with Stephen Colbert》訪問時，就分享了如何盡一分力幫助大家對抗新冠肺炎，同時他也提到大家不要輕視這個病毒，他透露自己的父親正正就是死於肺炎。

他憶述指，爸爸是拳擊手、前警察，身體非常強壯，他記得爸爸曾用鐵鏟在後院除草、徒手爬進自己的化糞池。年紀大時他雖患上認知障礙症，但他亦能用電鋸，甚至曾動粗打過賴恩雷諾士的欖球教練。

「但我可以告訴你是什麼殺死他的，就是肺炎。所以肺炎是非常嚴重的疾病，它可以帶走我們最強壯的人，新冠病毒是一個嚴肅的問題。」他接著又很感慨地說，很多人對疫情都表現輕率，尤其年輕人會覺得這不是他們的問題，「我的天，這正是一個很重要的問題。」

賴恩雷諾士分享指爸爸生前是一個非常強壯的人，最終卻因為肺炎而死，提醒大家這是嚴重的疾病。（GettyImages）

賴恩雷諾士又提到他早前與加拿大的朋友聊天，都感到很驚訝，大部分人都覺得新冠病毒只是肺炎，態度輕視。目前，他與老婆、3個女兒及外母居家隔離，面對這麼多位女士，他笑指自己大部分時間都在喝酒。