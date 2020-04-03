新冠肺炎｜阿諾義捐5萬個口罩　《Marvel隊長》陳靜親自去送飯

新冠肺炎疫情在全球肆虐，不少藝人都發聲呼籲大家盡量減少外出，留在家中抗疫。阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）繼早前在家中拍片大晒他與寵物驢子和迷你馬的生活，最近又再捐了5萬個口罩給社區，不過都另一位男星亦出心出力，直接與政府合作建立病毒檢測站。

阿諾舒華辛力加，早前就拍片示範如何留家抗疫，更在片中大晒兩隻寵物驢子「Lulu」和迷你馬「Whiskey」在家的生活。（schwarzenegger/IG圖片）

新冠肺炎在全球大流行，各國政府都呼籲大家盡可能留在家中，減低受感染機會。

現年72歲的荷里活演員兼前加州州長阿諾舒華辛力加，早前就拍片示範如何留家抗疫，更在片中大晒兩隻寵物驢子「Lulu」和迷你馬「Whiskey」在家的生活，又拿紅蘿蔔餵飼Lulu和Whiskey，表示就算留在家中一起吃飯，都感覺很開心。

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除了在家與驢子和馬玩樂避免外出，擔任過加州州長的阿諾更向慈善機構「GoFundMe」基金捐了100萬美元（約775萬美元），日前更到了洛杉磯的醫院，捐贈5萬個N95口罩給醫護人員。

之前同狗狗拍片教大家洗手。（schwarzenegger/IG圖片）

之後他接受外媒訪問時就首次回應，「我們的最終責任不僅是平衡預算，而且是挽救生命。」他指出2006年為了應對禽流感爆發，他在擔任加州州長期間就成立過有關流行病的基金，但2011年他卸任之後，因為面對260億美元的赤字，州長Jerry Brown和州議員就撤銷了資金。阿諾表示他明白每個人的處事和管理風格不同，但現時就疫情來看，當時撤銷這基金的決定就有點短視。

阿諾最近接受訪問，首次回應，「我們的最終責任不僅是平衡預算，而且是挽救生命。」（schwarzenegger/IG圖片）

除了阿諾，其實荷里活不少演員都出錢又出力，捐口罩、親自為前線醫護人員送餐，甚至建立新冠肺炎病毒檢測站，主要為老人及長期病患人士作快速測試。

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