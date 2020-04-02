【蝙蝠俠—俠影之謎15年】基斯頓比爾為Chok把聲　曾三度失聲

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins），電影揭開了蝙蝠俠三部曲（The Dark Knight Trilogy）的序幕，而當年蝙蝠俠一角由基斯頓比爾（Christian Bale）奪得。可是，原來當初飾演蝙蝠俠呼聲最高的竟然另有其人，這更是他第二次與超級英雄角色擦身而過。

基斯杜化路蘭（右）這條蝙蝠俠之路，一點都不簡單。（《蝙蝠俠—俠影之謎》劇照）

當年基斯頓比爾成為蝙蝠俠的過程一點都不輕鬆，當時他剛好拍完《迷魂殺陣》（The Machinist），他為了戲中的角色瘋狂減磅。雖然有指他在考慮成為蝙蝠俠時，其體重仍然過輕，只有約120磅。當他正式成為蝙蝠俠後，導演路蘭敦促他立刻增磅「盡可能變大隻」。最後，基斯頓比爾接受了6星期的飲食和運動療法，體重攀升至220磅。然而，出來的效果不佳，他還被劇組笑稱為「Fatman」。於是，基斯頓比爾在短時間內減去20磅，以最完美狀態演出蝙蝠俠。基斯頓比爾在事後形容這段增磅再減磅的經歷是難以忍受的痛苦經驗。

基斯頓比爾當年為《迷魂殺陣》瘋狂減磅。（《迷魂殺陣》劇照）

當基斯頓比爾正式穿上蝙蝠俠戰袍時，其經歷都沒有變得輕鬆。據基斯頓比爾透露，他拍攝第一個場景就睡著了，而這場口還是跟摩根費曼（Morgan Freeman）及米高堅（Michael Caine）兩位荷里活老牌影星拍攝。當時講述基斯頓比爾在床上醒來，並發現兩人。當他準備好後，隨即進入狀態。當他醒來時，發現Michael Caine戳他的肋骨，並說：「看！他真的睡著了。」

基斯頓比爾自爆當年拍攝第一幕時意外睡著了，同場還有摩根費曼及米高堅。（《蝙蝠俠—俠影之謎》劇照）

除此之外，雖然基斯頓比爾在戲中飾演蝙蝠俠，但他卻遭禁止駕駛蝙蝠車。基斯頓比爾曾透露，戲中駕駛蝙蝠車的場面全是由替身車手代勞。他苦笑：「他（替身車手）每次出場時，在場每個人都注視他。他來了，他才是真正要拍電影的人。」基斯頓比爾不單連蝙蝠車都不能駕駛，就算收藏一架都沒有機會。雖然基斯頓比爾指劇組建造了13架：「這是我第一條問劇組的問題，他們望一望我，然後破口大罵『你在開玩笑嗎？』，所以我不能擁有一架。」

基斯頓比爾雖然是蝙蝠俠，但所有駕駛蝙蝠車都由替身車手代勞。（《蝙蝠俠—俠影之謎》劇照）

基斯頓比爾拍攝《蝙蝠俠—俠影之謎》可謂歷盡辛酸，他為蝙蝠俠的說話聲線「搞盡腦汁」，他在拍攝時因「chok聲」而三度失聲。聽到基斯頓比爾拍攝的辛酸，積佳蘭賀 （Jake Gyllenhaal）可能鬆一口氣。據當時報導，積佳蘭賀曾是路蘭的蝙蝠俠人選之一。積佳蘭賀在2015年接受《每日郵報》訪問時都確認相關消息：「總有人比你更吸引、更有才華及更好準備迎接角色。」除了失去蝙蝠俠外，他還無緣演出蜘蛛俠。另外兩位曾試鏡蝙蝠俠的是亨利卡菲爾（Henry Cavill）及Cillian Murphy。前者最終成為「超人」；而路蘭對後者的藍眼睛非常著迷，最終導演安排他飾演反派稻草人。

基斯杜化路蘭表示Cillian Murphy（右）都曾試鏡蝙蝠俠一角，而導演都好喜歡他的藍眼睛。雖然Cillian Murphy最後失落蝙蝠俠一角，都導演都安排他演反派。（《蝙蝠俠—俠影之謎》劇照）

另外，奇洛李維斯（Keanu Reeves）在演出DC電影《魔間行者》（Constantine）後，曾在2014年時向《Moviefone》表示，他想在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）中演蝙蝠俠，但最終卻輸給賓艾佛力（Ben Affleck）：「如今我只能作為觀眾欣賞他們的演出。」