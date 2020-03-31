【新冠肺炎】SONY押後所有今夏上映電影　唯一超英片不受影響

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多部電影需要押後映期，如《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）、《007：生死有時》（No Time to Die）及《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）等；有部份甚至上映無期，如《黑寡婦》及《花木蘭》。繼迪士尼及華納兄弟後，Sony亦都宣布把部份原定在今年上映的電影，押後至明年才推出。

在SONY公布的最新映期當中，只有《毒魔2》沒有受到影響。（《毒魔》劇照）

因應COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，SONY宣布將押後四部原定在今年上映的電影至明年推出。可是，由Paul Weitz執導；《逃出魔幻紀》（Jumanji）系列男星Kevin Hart主演的《Fatherhood》，電影原本在美國時間明年1月上映，如今SONY把電影提前至今年10月上映，暫未知電影在香港的上映日期。

《黑寡婦》原定在4月底上映，可惜受新型冠狀病毒疫情影響，電影上映無期。（《黑寡婦》劇照）

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官方雖然將《魔比煞》（Morbius）的映期延至明年3月中上映，然而與《魔比煞》有連繫，同屬SONY的Marvel宇宙的《毒魔2》則未受影響，仍然維持在美國時間今年10月上映。《毒魔2》由安地索堅斯（Andy Serkis）執導；湯哈迪（Tom Hardy）、米雪威廉絲（Michelle Williams）及活地夏里遜（Woody Harrelson）主演。

《魔比煞》與《毒魔2》有聯繫，但前者被迫押後上映；而後者則維持原本映期（《魔比煞》劇照）

雖然《魔比煞》押後上映，但電影的新片場照在網上再流出，這再次證明《魔比煞》與《毒魔》及其他Marvel電影宇宙有關聯。從最新的片場照可以見到，在一個圍了板的工地上，其中一幅牆印有毒魔的圖騰，而在圖騰下面還寫上「VENOM」。其實這個經典圖騰原本是屬於蜘蛛俠的。另外，《魔比煞》故事地點設在紐約，但《毒魔》的故事地點則設在三藩市，這個彩蛋或代表毒魔已經成為非常有名的人物，並在美國各地有其粉絲。