【鐵甲奇俠】羅拔唐尼拼音中文答謝內地粉絲　網民錯重點有大發現

4月4日是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的生日，Marvel家族成員，如「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）及「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等都有向他祝賀。今日他在微博上載一張相，並以普通話拼音答謝中國網民的祝福。然而，有不少網民卻錯重點。

羅拔唐尼於昨日在Facebook感謝粉絲的生日祝福，並與網民分享他痛失朋友及親人。（Robert Downey Jr Facebook 擷圖）

其實昨日（4月5日），羅拔唐尼曾在Facebook上載一張他戴著口罩、塑膠手套及草帽的相片，感謝世界各地粉絲對他的生日祝賀：「首先，我要感謝大家所有的生日祝福，衷心感謝。」除此之外，他亦在貼文寫下其個人感受：「就像他人一樣，我們在過去幾周內失去了朋友及親人。我們沒有辦法如常聚集、悲傷、悼念、用平常的方式目前並不理想。當時機來到，我會跟逝者致意。」與此同時，他認為現在應該找一些新的方法與粉絲交流，向他們在這前所未見的時刻提供支援。

羅拔唐尼因飾演鐵甲奇俠而再度紅遍全球。（《鐵甲奇俠》劇照）

在今日，羅拔唐尼把這張相同的照片上載到微博，並用拼音寫下「謝謝中國的粉絲。我愛你三千遍，加油」。雖然不少中國網民非常受落，感謝他用拼音答謝中國粉絲；但有網民錯重點，指他的口罩戴錯了。