【鐵甲奇俠】羅拔唐尼55歲生日致敬醫護　美國隊長Po合成照致賀　

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)昨日(4日)迎來55歲生日,好友「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)在社交網站上載合照祝賀,其留言稱:「Happy birthday to one of my absolute favorites! Love you 3000」(祝我其中一位絕對至愛生日快樂,愛你3000)。不過細心睇睇,該合照其實是合成圖片,未知基斯伊雲斯是否百厭刻意搞笑呢?

相反「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)就Sweet得多,他在Instagram上載從背後熊抱羅拔的照片,留言稱趁對方生日送上「虛擬擁抱」,現在新冠肺炎在美國肆虐,唔身體接觸是絕對正確的。

究竟基斯為咩要揀張合成相呢?(網上截圖)

係Sweet嘅。(Instagram圖片)

而在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中飾演鐵甲奇俠女兒Morgan Stark的小演員Lexi Rabe亦於Instagram出po祝爸爸生日快樂,仲自製生日圖列出羅拔唐尼的各大優點,相當有心思。至於羅拔本人就於Instagram上載一張鳳凰圖片,引用美國詩人Maya Angelou的作品「If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude」,並藉此向醫護人員致敬。