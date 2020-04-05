【鐵甲奇俠】羅拔唐尼55歲生日致敬醫護　美國隊長Po合成照致賀　

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）昨日（4日）迎來55歲生日，好友「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）在社交網站上載合照祝賀，其留言稱：「Happy birthday to one of my absolute favorites! Love you 3000」（祝我其中一位絕對至愛生日快樂，愛你3000）。不過細心睇睇，該合照其實是合成圖片，未知基斯伊雲斯是否百厭刻意搞笑呢？

相反「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）就Sweet得多，他在Instagram上載從背後熊抱羅拔的照片，留言稱趁對方生日送上「虛擬擁抱」，現在新冠肺炎在美國肆虐，唔身體接觸是絕對正確的。

究竟基斯為咩要揀張合成相呢？（網上截圖）

係Sweet嘅。（Instagram圖片）

而在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中飾演鐵甲奇俠女兒Morgan Stark的小演員Lexi Rabe亦於Instagram出po祝爸爸生日快樂，仲自製生日圖列出羅拔唐尼的各大優點，相當有心思。至於羅拔本人就於Instagram上載一張鳳凰圖片，引用美國詩人Maya Angelou的作品「If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude」，並藉此向醫護人員致敬。