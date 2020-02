【回到未來】網民「重拍」經典　羅拔唐尼、湯賀蘭變主角零違和

外國有網民用Deepfake技術,把羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)及湯賀蘭(Tom Holland)移花接木到《回到未來》(Back to the Future)其中一幕。該短片長約分半鐘,累計超過5萬人點讚。有網民坦言:「這是見過最好的Deepfake短片!」,並指如果環球影業要重啟《回到未來》或開拍第四集,主角人選絕對是他們。

《回到未來》當年在1985年上映,並由Christopher Lloyd(左)及米高霍士主演。(《回到未來》劇照)

Marvel Studios成功為「鐵甲奇俠」羅拔唐尼和「蜘蛛俠」湯賀蘭建立起深厚的亦師亦友的關係,連羅拔唐尼在後鐵甲奇俠時代的首部作品《怪醫D老篤》,他也找來湯賀蘭為電影獻聲。可見,兩人在電影的化學作用,其威力非常強大。

《回到未來》在1985年上映時風靡全球,全球票房高達3億8,100萬美元。(《回到未來》劇照)

YouTube用戶EZRyderX47在三日前發布了一條名為「Robert Downey Jr and Tom Holland in Back to the future」的短片。從該短片可以見到,羅拔唐尼成為了原本由Christopher Lloyd飾演的Doc Brown;至於湯賀蘭則成為了Marty McFly,而這角色原本是由米高霍士(Michael J. Fox)飾演。該影片上載短短3日,已經累計超過376萬人次觀看。羅拔唐尼及湯賀蘭聯合的威力,果然非同小可。

第四集機會無望

有網民驚呼:「我簡直不敢相信眼前的任何事物,我重新看了。」也有網民直言:「非常震撼,非常震撼,我相信這是真的,他們是用空餘時間拍攝的。」另外,也有不少網民認為湯賀蘭跟Michael J. Fox的樣貌非常相似。巧合地,當年Michael J. Fox拍攝《回到未來》是大約23、24歲,正正是如今湯賀蘭的年齡。更多網民留言指出:「這是見過最好的Deepfake短片!」並稱這將會是「《回到未來》新版的必然人選。」除了環球影業、羅拔唐尼及湯賀蘭三方的意願外,《回到未來》系列導演Robert Zemeckis曾在2018年表明立場,除非他及編劇Bob Gale死了,否則肯定不會再有第四集。

羅拔唐尼及湯賀蘭在Marvel Studios的電影上建立起亦師亦友的關係。(《蜘蛛俠:強勢回歸》劇照)

