【一本漫畫闖天涯】周星馳早期走紅之作　創金句「你老竇有身紀」

1990年是周星馳在影壇大放異彩的一年，夾著在《霹靂先鋒》勇奪金馬獎最佳男配角的氣勢，星爺在該年共有11部作品面世，雄霸港產片界。 除了大家十分熟悉的《賭聖》及《賭俠》外，星爺最早期擔大旗的《一本漫畫闖天涯》亦創出不少經典，其中一個史上最經典的角色，原來早在這部電影中出現！

周星馳獲梁家仁賞識，成為電影男主角。（電影截圖）

《一本漫畫闖天涯》由梁家仁執導，二人於TVB劇集《孖仔孖心肝》中飾演父子，私交甚篤，而梁亦多次對外大讚欣賞星爺的演技，因而促成這次合作。雖然星爺早在電視界建立「無厘頭」風格，但在大銀幕上，《一本漫畫闖天涯》稱得上是他在電影事業中首次盡情展現這種表演方式。

周星馳當年拍住林俊賢及成奎安，尚未展露「星爺」級的霸氣。（電影截圖）

電影講述星爺是個熱愛看江湖漫畫的夜總會侍應，一次無意解救了黑社會大佬韋傑，期間發現韋手下阿俊（林俊賢飾）跟漫畫主角十分相像，星爺慕名加入社團跟阿俊出生入死。二人跟韋另一得力助手阿標（成奎安飾）一同被派往金三角進行毒品交易，星爺幾乎捨命救助兩人，三人自此為生死之交。

後來韋萌生退意，揚言要從星爺、俊及韋中選一人做繼承人，但暗裡早已盤算讓兒子接班，並派人將三人逐一殺死，標最先命喪，俊為了救星爺慘死，韋以為奸計得逞，豈料遭兒子槍殺。參透江湖險惡的星爺意興闌珊，最終決定退出。

仲有好靚嘅柏安妮。（電影截圖）

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雖然星爺在《一本漫畫闖天涯》並非連珠帶炮地發放笑料，但觀眾能看到他獨有的表演方式，例如豐富表情及說話語氣等，而在處理嚴肅認真的場面時，仍可看到早期星爺的出色演技。其中一幕戲是星爺上台唱歌，他爆出一句「你老豆有身紀……恭喜！恭喜！」，成為其經典金句之一，並收錄在1993年香港電影金像獎頒獎禮的「經典台詞回顧」環節中，與《英雄本色》的「我冇做大佬好耐啦」及《秋天的童話》的「女人真係茶煲」齊名。

「小強」早已出現。（電影截圖）

此外，眾所周知曱甴之所以被叫做「小強」，全因星爺在《唐伯虎點秋香》中，星爺拿起被踩死的曱甴高呼「小強」並痛哭流涕，為這種骯髒又核突的生賦予新生命。但原來《一本漫畫闖天涯》早已出現星爺跟曱甴做對手戲，雖然星爺沒有稱呼曱甴做「小強」，但他卻充滿感情地跟曱甴對話，仲餵飯給牠吃，陣「無厘頭」味出晒嚟。