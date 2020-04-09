復仇者聯盟4｜首映現場觀眾反應曝光　睇呢幾幕叫到似坐緊過山車

近日新冠肺炎疫情肆虐，令很多全球影迷都無法入場看電影，不少大片都要延遲上映。 還記得上年4月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在全球掀起熱潮，最近就有網友曝光當時首映時，觀眾首次觀看《復仇者聯盟4》時的現場反應，氣氛高漲到連Marvel 總裁Kevin Feige都有轉發該貼文。

美國隊長在大戰時，成功拿起雷神之時，相信是觀眾其中一幕最震撼，歡呼得最瘋狂的情節。（影片截圖）

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映快要一周年，但相關的消息仍然受大家關注，有網民就公開了他在去年4月25日參加當時電影首映時，錄下當時戲院的觀眾首次目睹MCU最新發展的反應。

由於不想搶先劇透及影響其他人收看電影的感覺，網友等到現時才將首映的片段公開。

Just stop what you’re doing and enjoy listening to the #AvengersEndgame opening night crowd react to Captain America wielding Thor's hammer.



CHILLS. pic.twitter.com/RM8fimepxe — Scott Gustin (@ScottGustin) April 7, 2020

可見，當時觀眾在看到美國隊長在大戰時，成功拿起雷神之時，是觀眾最震撼，歡呼得最瘋狂的一幕。片段更獲得超過25萬網民讚好，連Marvel 總裁Kevin Feige都有轉發，大家都表示再次重溫《復仇者聯盟4》的精彩片段覺得很感動。

Marvel 總裁Kevin Feige都有轉發這個貼文，更表示這個post是一個很多好的提醒，讓大家大家一年前是在做甚麼。（Twitter圖片）

另外，觀眾看到美國隊長那段America's Ass的片段都笑爆全場。而鐵甲奇俠最後準備彈指拯救全世界，並說出：「「I am Iron Man」，更有觀眾大叫：「Oh my god!」，瘋狂叫喊似足坐緊過山車咁興奮，完全感受到Marvel影迷的激動心情。