《千與千尋》另類解讀5大性暗示　小千極可能係被父母遺棄的雛妓

吉卜力工作室21部動畫在Netflix全數上架，碰巧大家最近都較常留在家中抗疫，絕對是最佳時機讓影迷重溫各部經典之作。吉卜力的動畫很多時都暗藏社會意味，透過作品影射一些社會爭議和現實狀況，而原來當年叫好叫座的《千與千尋》更被指充滿了性暗示，故事背景隱藏了雛妓，反映日本風化事業的悲劇。

吉卜力的動畫很多時都暗藏社會意味，透過作品影射一些社會的爭議和現實的一面。（《千與千尋》劇照）

橫掃國際電影獎項

宮崎駿的動畫膾炙人口，畫風天馬行空，但故事同時有深遠寓意，所以影迷如果長大後重看他的作品，相信每次都會有不一樣的解讀和領悟。

其中2001年上映的《千與千尋》是由宮崎駿擔任導演和編劇，當時票房大賣，電影有口皆碑，更獲得2002年第52屆柏林影展金熊獎、第75屆奧斯卡金像獎最佳動畫等大獎。

有指，原來當年叫好叫座的《千與千尋》更被指充滿了性暗示，故事背景更隱藏了雛妓、日本風化事業的悲劇。（《千與千尋》劇照）

小千是被父母賣掉的雛妓？

《千與千尋》講述一個10歲的小女孩荻野千尋，與父母準備搬進新家，千尋的父親因為駕車時開錯方向，來到一條隧道口，她的父母基於一時好奇心，帶着千尋走進隧道一探究竟，卻意外誤闖了神靈世界。

宮崎駿的作品，從來不是單單給小孩娛樂的故事，情節裡很多時都隱藏了種種含意。正如《千與千尋》，外界對這個故事都有很多解說，大部分都指故事是在暗示日本的風俗事業，甚至指千尋其實是被貪婪的父母賣了做雛妓，油屋、湯婆婆、無臉男、河神等角色，都是有所隱喻。

+ 3 + 2

故事中那幢由魔女「湯婆婆」所經營名叫「油屋」的澡堂，是給各方神明泡澡歇憩的地方，要了解這個文化大家可能要了解「油屋」（又名「湯屋」），實際上是一種怎樣的場所。

其實，日本人從前都有去錢湯浸浴的習慣，所謂的錢湯就是日本特有的公共浴池，需要付費後才可進入，提供有洗澡服務的地方，最早出現是在平安時代末期的京都，至今在日本仍有大大小小的錢湯。

宮崎駿的動畫膾炙人口，畫風天馬行空，但故事同時有很深遠的寓意。（《千與千尋》劇照）

油屋是提供性服務的風月場所

在桃山時代，錢湯開始出現有女性陪浴並提供性服務的湯女，後來日本社會愈見富裕，當時去錢湯找湯女尋歡的男人亦愈來愈多。

雖然千尋穿越所在的江戶時代，亦即德川幕府時代的情況就相當不同，因為德川幕府頒下禁令，希望打擊湯女在錢湯賣身的風氣。所以，外界都解說《千與千尋》的油屋，原型其實是提供性服務的風月場所，千尋因父母的貪婪而被迫進入湯屋工作，實際身份亦為「湯女」，這個設定與當年江戶時代，很多農村地區窮苦人家，將女兒賣到風月場所維持生計的風氣很相似。

現在想起來，無臉男的角色都幾可悲。（《千與千尋》劇照）

點撃即睇另外5個《千與千尋》暗藏隱喻：

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對於《千與千尋》背後隱喻雛妓悲歌的解說其實傳了很久，導演宮崎駿也曾間接回應指︰「風俗產業大概是目前最受到爭議的議題之一。」當然，不同人對故事有不同解讀，有興趣的影迷不如看到一次這部神作，或許又會有不同的理解。