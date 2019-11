【奇異博士2】紅女巫宣布加盟後　有位被失蹤英雄都會強勢回歸

Marvel Studio電影《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)將於2021年上映,繼續由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演,早前更傳出由保羅比特尼(Paul Bettany)飾演的「幻視」(Vision)死過翻生,將會出現在戲中,而「紅女巫」(Scarlet Witch)伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)同樣會在戲中擔任重要角色。

今日又有消息指出又一重要超級英雄將會加盟到《奇異博士2》!