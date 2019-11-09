【奇異博士2】紅女巫宣布加盟後　有位被失蹤英雄都會強勢回歸

Marvel Studio電影《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）將於2021年上映，繼續由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演，早前更傳出由保羅比特尼（Paul Bettany）飾演的「幻視」（Vision）死過翻生，將會出現在戲中，而「紅女巫」（Scarlet Witch）伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）同樣會在戲中擔任重要角色。 今日又有消息指出又一重要超級英雄將會加盟到《奇異博士2》！

《奇異博士2》將於2021年上映。（劇照）

Marvel Studio除了忙於準備MCU第4階段的正片外，更積極發展迪士尼Plus的影集，當中包括《The Falcon and The Winter Soldier》、《WandaVision》、《Loki》和《Hawkeye》。

早前已有消息指出《奇異博士2》跟《WandaVision》有直接關連，有指她將會在劇集中變瘋，所以會在《奇異博士2》中打開多重宇宙，最終需要動用「奇異博士」以及至聖所的魔法師來搞掂一切問題。

《奇異博士2》跟《WandaVision》有直接關連。（官方圖片）

除再次有消息提及「紅女巫」和「幻視」外，就連由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演的洛基（Loki）也有著落。他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）失蹤後，有指會出現在《奇異博士2》中，意味着《奇異博士2》跟《洛基》影集都會有關聯，而Marvel Studio總裁同樣表示：「我不確定我們早前有沒有講過，但這的確是真的。」

《洛基》影集將於2021年春季上映。（官方圖片）

有指洛基在《復仇者聯盟4》後一直在宇宙中遊走，從本質來說這將會是洛基的其中一個宇宙，有人猜測洛基會將自己扮成不同的人，其中會有女性洛基、年青版洛基等等，而當他在宇宙遊走時剛好就會碰到奇異博士。這個組合正好能讓影迷見到「奇異博士」、「紅女巫」、「洛基」和「幻視」同框的畫面，也是個難得的重聚！