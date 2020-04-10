《雷神4》導演開Live爆概念圖　唔小心劇透已死英雄翻生仲有對白

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響，不少影星、導演都會在網上開直播跟粉絲互動，今日（10日）《雷神4》（Thor: Love and Thunder）導演Taika Waititik都有在個人Instagram開直播跟粉絲聊天睇《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok），更有解答大家的問題，還意外地爆出不少跟《雷神4》有關的資料！

導演Taika Watiti IG直播跟影迷一齊睇《雷神奇俠3：諸神黃昏》。（Taika Watiti IG）

Taika Waititik在影片中分享了他最新收到的藝術概念圖，新的程度是4日前（6日）才收到，今日就已經等不及跟影迷分享！

Taika Waititik先在鏡頭前曬出從未曝光的全新設計圖，看似是反派，又或是新的戰衣，更可能是隱藏在地球上的外星人，因為他隨後再曬出一張該戰衣外着上女性西裝，手持文件版的概念圖，這個角色令人感到期待。

導演Taika Watiti大方曬出《雷神4》最新藝術概念圖。（Taika Watiti IG）

另外，Taika Waititik在《雷神3》中決定毀壞整個聖域界（Asgard），倖存的神族在《復仇者聯盟3：無限之戰》和《復仇者聯盟4：終局之戰》中定居挪威，將其稱之為新聖域界（New Asgard），事實上它坐落在通斯堡（Tønsberg）的舊址上，這座城市是神族與巨人之間，曾發生過一場古老戰爭，更是紅骷髏（Red Skull）在《美國隊長》開場不久時找到宇宙魔方的地點。

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劇本紀錄下Tony Stark和雷神重聚一刻。（Taika Watiti IG）

事實上，最重要的部分是被Taika Waititik視為佈景紙的《雷神4》劇本，非常眼利的影迷在A4紙上竟然看到由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）扮演的Tony Stark的名字！

羅拔唐尼一早講明已為「鐵甲奇俠」卸甲，不會以「鐵甲奇俠」的身份回歸MCU，但劇本上又講到「雷神」基斯咸士禾夫跟Tony Stark重遇，雷神驚喜地大叫：「你回來了！」Tony更會叫他做「baby」且送上一個擁抱，不過雷神還是提出疑問：「怎麼一回事？我看着你死去。」然後Tony Stark回應：「因為科學，但魁隆也回來了。」聽畢後，雷神驚恐地喊叫出來，更反問是不是又要集合（Assemble）了？在最後Tony更講到所有死去的人都會回來，今次我們要更落力去保衛。

正在煮食的女武神更有加入到導演Taika Watiti的IG直播。（Taika Watiti IG）

雖然劇本寫到似層層，但原來外媒指Taika Waititik給大家看的都是假劇本，所以才盡情給大家看。有粉絲講到雖然知道羅拔唐尼不會回歸，但在假劇本上看到他的名字時，同樣非常激動，已經大大地滿足了全球影迷的盼望。