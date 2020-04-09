湯賀蘭超市掃貨唔夠散銀　露宿者仗義出手最後獲厚禮回贈

當你手上僅餘得返$1你還願意拿出來幫人嗎？近日「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）外出到超級市場購物時，意外因為身上沒有足夠硬幣，未能使用手推車，幸好附近有位露宿者仗義出手幫忙，將自己身上僅餘的錢都給了湯賀蘭。

冇晒散紙喺身點算好啊？（電影劇照）

據外媒報道，一名目擊者向該報報料，指出自己看到湯賀蘭在倫敦南部超級市場購物時，剛好身上沒有足夠硬幣，而十分好彩的他得到了一位露宿者慷慨地將身上僅餘的錢都給了他，解救出勁尷尬的湯賀蘭。

在湯賀蘭獲得手推車後，他很快就折返找回該名露宿者，除了還回借出的$1英鎊（約$9.5港元）外，更額外多給$100英鎊（約$957港元）予他，事件令目擊者大為感動，她更指出目擊整個過程時自己已眼泛淚光。

湯賀蘭近日再到超級市場補貨。（網上圖片）

該名目擊者是位媽媽，她更帶着一名6歲的女兒，因為她非常肯定該名男子就是「蜘蛛俠」湯賀蘭，事後她找到了該名露宿者，並跟他聊起「借錢一事」。該名露宿者表示只知道對方需要用到手推車，十分簡單地就幫了他。

湯賀蘭的行為獲得大家的盛讚，指他做人非常貼地，被他無私的舉動嚇一跳，對於他幫助兼報恩該為露宿者的行為可見他是位非常善良的孩子。

借錢更係要還啦。（電影劇照）