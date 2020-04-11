死侍都扮過超人　舊作《紙人》出土被「鞭屍」賴恩雷諾士幽默回應

憑Marvel角色「死侍」而大獲成功的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），過往曾經演出《綠燈俠》，口碑票房慘遭失敗。最近，賴恩雷諾士另一段黑歷史被重提，原來他在2009年參與過一部低成本喜劇《紙人》（PaperMan），造型相當搞鬼，作品被重提，連賴恩雷諾士都不堪回首，但就幽默回應。

對於舊作版翻出來，賴恩雷諾士幽默回應。（IG圖片）

近日因為新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）在全球肆虐，不少影迷都唯有在家觀賞電影，外國知名媒體評論員Lance Ulanoff最近就在Twitter上寫道，他隨機在Amazon Prime上選擇了一部電影《紙人》來看，看完之後他有很多問題想問賴恩雷諾士。

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貼文引起不少迴響，其實賴恩雷諾士主演的《紙人》當年被評為一部超級爛片，電影在3間電影上映，一共賺了1.3萬美金（約10萬港元），電影的評價還非常差。

故事講述由Jeff Daniels飾理的角色Richard是一位失敗的小說家，至今他仍跟自己童年幻想出來的超級英雄朋友「Captain Excellent」超讚隊長（賴恩雷諾士 飾）交談。電影中的賴恩雷諾士一頭淺色金髮，身穿貼身超級英雄，一身超人造型的打扮，加上情節無厘頭，有影評指這部戲是「很差的主意」，又話劇情相當尷尬。

賴恩雷諾士主演的《紙人》PaperMan），在戲中的造型很搞鬼，當年被指是超爛片。（電影海報）

對於以往的黑歷史被挖出來，Lance表示有很多問題想問，賴恩雷諾士就幽默回應指，「我完全沒有答案。」相信賴恩雷諾士也是冇眼睇，這部作品又成為他其中一段不堪回首的過去。而網民就笑指，感覺賴恩雷諾士會在下一部「死侍」的作品中，拿這部片開玩笑吧，畢竟賴恩雷諾士一直都不會逃避去評論自己演過的爛片。