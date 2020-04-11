《哈利波特》榮恩跑出率先做爸爸　愛瑪屈臣曾與3演員譜出戀情

11日有消息證實J.K羅琳名作《哈利波特》（Harry Potter）中的「榮恩衛斯理」路拔格連（Rupert Grint），今日（11日）正式對外宣布跟拍拖9年的女友英國女星Georgia Groome懷上BB，兩人在街頭零遮掩漫步街頭，溫馨又甜蜜。 《哈利波特》首集上映至今經已19年，昔日的小孩們都已一一長大，步入3字頭，而路拔格連本來就是《哈利波特》三巨頭中的大哥，今日傳出喜訊後，不少影迷都為他高興，更有人關心起「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）和「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）的「情」況。

當年還是小孩子的《哈利波特》三巨頭，現時都已經30歲了。（電影劇照）

《哈利波特》曾撮合Bonnie Wright和Jamie Campbell Bower。（電影劇照）

《哈利波特》撮合了不少戲中的演員，戲中扮演榮恩衛思理妹妹，哈利仔女友的「金妮衛斯理」Bonnie Wright於2010年2月，曾跟年輕版的黑巫師「葛林戴華德」Jamie Campbell Bower拍拖，2011年4月兩人訂婚，但於2012年6月30日證實取消的訂婚，一段美好的情緣就此消逝。

路拔格連率先跑出當爸爸。（網上圖片）

事實上《哈利波特》中除了路拔格連率先跑出做爸爸外，「奈威」Matthew Lewis已經結婚、「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）戀情穩定、「西追」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）雖曾訂婚但最終分手收場，不過三人都有一個共同點，就是大家都曾跟愛瑪屈臣傳過戀情！

原來「奈威」Matthew Lewis都有跟愛瑪屈臣傳過戀情。（劇照）

可惜「西追」羅拔柏迪臣一集就已經死了。（劇照）

根據路拔格連的說法，他曾在接受訪問時講過「當時當Matthew Lewis知道我要跟愛瑪拍吻戲時，他有點不爽，因為兩人曾有點曖昧…」不過該傳言未經證實過。

而講到「西追」羅拔柏迪臣時，其實大家都知道他在《哈利波特：火盃的考驗》中只出現一集就被「索命咒」殺死，但就因為在戲中不乏跟愛瑪屈臣的互動，是影迷同樣喜歡之一的熒幕情侶，更有傳出過兩人曾秘密交往，兩人早前更一起擔任金球獎的頒獎嘉賓，成為大家的回憶殺。

當時愛瑪跟Tom合照一出，即時引起粉絲哄動！（IG圖片）

天生一對的妙麗與馬份

獲得愛瑪屈臣本人認證的當然是她小時候暗戀過Tom Felton一事，女神天天到片場第一年事就是看有沒有馬份的戲份，希望在名單上會有他的名字，而其實馬份同樣表示自己知道這一切，但在私下只視她為好友，兩人到現時更會拿來作回憶講起。

而每當兩人公開合照時，都會引起不少粉絲的哄動，最希望見到兩人真的在一起，不過他跟女友Jade Olivia的愛情長跑經已多年，感情非常穩定，Jade Olivia甚至更客串《哈利波特》電影最後一集《哈利波特－死神的聖物2》，飾演長大後馬份的老婆。消息指Jade Olivia不時都會充當臨時演員，她更是《哈利波特》的劇組人員，當導演大衛葉斯（David Yates）詢問她能否出演時，女方很是猶豫，反而是Tom Felton一手牽着她去拍攝，為兩人在該作留下最美好的回憶。