【魔幻王國】四兄妹15年後近況曝光　細妹劍橋大學畢業成氣質少女

由《史力加》（Shrek）系列動畫導演Andrew Adamson執導的《魔幻王國》（The Chronicles of Narnia）系列電影，其首部曲在2005年上映，轉眼間踏入第15個年頭。雖然當年電影受歡迎程度不能超越《哈利波特》（Harry Potter），但都俘虜不少影迷的心。15年過去，究竟戲中的四兄妹，現在生活如何呢？

如今只有大哥、二家姐及細妹仍然是演員。（《魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥》劇照）

當年為電影尋找四位童星這重任落在Pippa Hall身上，她最終用了兩年時間，才找到他們。在戲中飾演大哥Peter Pevensie的William Moseley其實曾在1998年客串電視電影《Cider with Rosie》，當時找他演出的就是Pippa Hall。數年後，沒有演出的William Moseley仍然讓Pippa Hall難以忘記，於是便找他成為Peter Pevensie。William Moseley當年演出《魔幻王國》系列首部曲時約18歲，如今已經32歲。近年，他在劇集《The Royals》中飾演Prince Liam讓人印象深刻，其貴族氣息迷倒不少女性觀眾。

在戲中飾演Peter Pevensie的William Moseley，在《魔幻王國》系列後，都參演很多不同類型的作品。（《魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥》劇照）

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至於飾演二家姐Susan Pevensie的Anna Popplewell，她當年參演《魔幻王國》系列首部曲時約16歲。現年31歲的Anna Popplewell，其父親Andrew Popplewell畢業於劍橋大學，目前是英格蘭和威爾斯上訴法院法官。其女兒則在2007年獲牛津大學取錄，修讀英國語文及文學學位。

Anna Popplewell在戲中飾演二家姐Susan Pevensie。（《魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥》劇照）

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至於在戲中飾演Edmund Pevensie的Skandar Keynes，在2015年宣布退出影壇，轉戰政壇，現在他是英國下議院議員Crispin Blunt的幕僚之一。現年28歲的他，在2010年入讀劍橋大學阿拉伯及中東歷史學系。他被《Business Insider》評為「劍橋大學16名讓人印象深刻的學生」。值得一提的是，他的曾曾曾祖父是著名生物學家達爾文（Charles Darwin）。

Tilda Swinton（左）及Skandar Keynes都是劍橋大學畢業生。（《魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥》劇照）

最後，就是在戲中飾演細妹Lucy Pevensie的Georgie Henley，她演出《魔幻王國》系列首部曲時大約10歲。電影在美國上映後，她獲讚譽為「繼《ET外星人》的Drew Barrymore後最讓人讚嘆的女童星」。15年過去，Georgie Henley已經長大成人，成為亭亭玉立的氣質少女。她在2011年考GCSE，獲得八科A*及兩科A的佳績。兩年後，她在GCE A-Level中，於歷史科目獲取A*、英國文學及拉丁語獲取A的佳績下，考入劍橋大學，並在2016年畢業。在去年1月，她獲邀參演《權力遊戲》前傳系列。另外，她是SOS兒童村的志願者。

Georgie Henley（左）在2016年在劍橋大學畢業。（《魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥》劇照）

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其實四兄妹在前年12月時曾聚首一堂，當時是為了慶祝「二家姐」Anna Popplewell的30歲生日，四人的合照勾起不少影迷的回憶。在去年底，「大哥」William Moseley還與「卡斯柏王子」Ben Barnes及導演Andrew Adamson相聚。雖然《魔幻王國》系列電影完結多年，但他們的關係猶如一家人，非常融洽。