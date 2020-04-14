森姆積遜自揭最愛呢位《復仇者聯盟》角色　「是跟我最親近的人」

Marvel Studios的作品一直備受全球影迷歡迎，受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）的影響，整個MCU第四階段都要延後，原定5月1日在美國上映的《黑寡婦》（Black Widow）都要押後用《永恆族》（The Eternals）的檔期，推到2020年11月6日上映。 影迷只好繼續翻煲舊作，早前就連導演Taika Waititik都有在個人Instagram，跟影迷一起重溫《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）。近日就連神盾局局長「Nick Fury」森姆積遜（Samuel L. Jackson）都有講到自己最喜歡《復仇者聯盟》角色！

森姆積遜公開自己最喜歡的《復仇者聯盟》角色！（電影劇照）

不少粉絲都會猜測是不是「鐵甲奇俠」啊？還是近年合作得較多，又帶點曖昧的「Marvel隊長」呢？答案通通都不是！森姆積遜近日接受外媒訪問時，本來他很快便回應是自己所演的Nick Fury，但在他思考多一秒後即改口：「Natasha一直都是我的至愛，因為是我招募她的，你知道她一直都在身邊。」

黑寡婦在《鐵甲奇俠2》正式登場，令復仇者聯盟有了雛型。（《鐵甲奇俠2》劇照）

10年前上映的《鐵甲奇俠2》中，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的「黑寡婦」首次出現在MCU，她雖去面試做Stark工業的法務部新助理，不過她更擁有另一身份，就是秘密組織「神盾局」Nick Fury安插在Tony Stark身邊的臥底特務，監察並負責評估Tony是否有資格參與復仇者計畫，而Natasha一直都在為Nick Fury工作，他指出雖然《黑寡婦》個人電影終於開拍兼上映，但他並沒有參與到今次的演出，他笑言：「Natasha就是我在戲中最親近的人，當然其他演員也很好。」