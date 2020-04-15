重溫《Marvel隊長》初始造型概念圖　超Slim cut外星味濃勁蝦人着

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由貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長》（Captain Marvel）票房大賣，續集也將在2022年推出。近日有外國Facebook page重溫設計師Constantine Sekeris在自己IG上公開為Marvel隊長嘗試設計的初始造型，只見比起現有長髮飄逸版Marvel隊長的精明幹練有所不及，卻同樣充滿英氣。

Costantine也隨圖附文表示：「這是Marvel隊長早期的另一套造型，身穿紅色戰衣並有不同的髮型，看起來更像外星人。在短期間內我們始終探索不同選擇...很有趣，真的很喜歡這部電影…我很幸運能與我的朋友及一些傑出的藝術家、設計師工作。」留言亦獲不少影迷回文力撐，稱讚這個造型也很好看。

不知是否餓戲太耐，近日有網友重溫設計師Constantine Sekeris年前在IG上公開為Marvel隊長嘗試設計的初始造型，用色似蜘蛛俠、面罩似貓女郎，仲要超Slim cut！極蝦人着：

《Marvel隊長》雖然仍未開始計劃，但預計會持續探索宇宙線，繼續讓她在全宇宙到處征戰，由於其力量過於強大，屆時也有可能會出現前所未見的強力敵人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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