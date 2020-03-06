【Marvel隊長】上映一周年　貝兒娜森公開被刪畫面同黑寡婦死有關

Marvel Studio電影《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）早前落實將於2022年上映，首集《Marvel隊長》於一年前的3月6日上映，主角貝兒娜森（Brie Larson）更在個人Instagram公開當期時的現場照作為紀念。

不經不覺《Marvel隊長》上映已經一年了！（電影劇照）

貝兒娜森在Instagram寫下：「照片是我第一次着上完整戰衣後，在鏡頭前進行測試，當時我們仍在尋找她的招牌動作應該是甚麼，而我則仍在學習如何穿着皮製的潛水衣來移動，美好的時光。」

由於貝兒娜森拍攝完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）才拍攝《Marvel隊長》，而《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）是同時拍攝的，相信鏡頭測試是來自於《復仇者聯盟4》的刪除場景。

外媒引述該場面應該是其中一個版本，講述魁隆部隊去爭奪靈魂寶石，估計Marvel隊長原定會去到Vormir幫助黑寡婦和鷹眼，二人原定已奪回靈魂寶石，但黑寡婦則因此死去，而Marvel隊長的現身就是幫助鷹眼脫險。

而於電影《復仇者聯盟4》正式上映的劇情則改為Marvel隊長去太空拯救鐵甲奇俠和涅布拉。（電影劇照）

目前已知只是《Marvel隊長2》會於2022年上映，電影仍未開拍，故事內容一如Marvel Studios貫徹保密操施。而影迷只能推測誰將會參與續集，又會由誰來擔任主要反派，早前有指《Marvel隊長2》將會加入湯賀蘭（Tom Holland）的蜘蛛俠、Nova、Rogue以及疑似由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的狼人，不過仍未有官方消息證實。