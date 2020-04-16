外媒追訪巴西版奇洛李維斯　外貌、身形極相似連性格都一樣？

現年55歲的奇洛李維斯（Keanu Reeves）在1984年出道至今，拍過許多讓影迷深刻的電影，當中包括《生死時速》（Speed）、《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列電影及《殺神John Wick》（John Wick）系列電影等。有趣地，網上近日流傳一張外貌與奇洛李維斯非常相似的人，不少外國傳媒形容他是奇洛李維斯的「doppelgänger」（分身）。

奇洛李維斯的著名作品多不勝數，當中包括《殺神John Wick》系列。（《殺神John Wick 3》劇照）

這位奇洛李維斯的分身是來自巴西里約熱內盧的49歲市民Marcos Jeeves。其實Marcos Jeeves並非他真實的名字，他把名字改為「Jeeves」是向他偶像奇洛李維斯的「Reeves」致敬。網上近日流傳一張Marcos Jeeves的照片，不少網民都以為他是奇洛李維斯本人。而網上這熱話，還引起時尚雜誌《GQ》的關注。他們找到Marcos Jeeves，並採訪了他，原來Marcos Jeeves在17歲開始，就一直遭其他人誤會他是奇洛李維斯。

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在17歲那年，Marcos Jeeves的一位同學跟他說他非常似《Point Break》的其中一位演員。而Marcos Jeeves同學所說的演員就是奇洛李維斯（白衫）。（《Point Break》劇照）

49歲初登大銀幕 處女作原定今年上映

Marcos Jeeves向《GQ》表示，當時他有一個高中朋友在看過《Point Break》後，便跟他說戲中有位演員跟他非常相似，還建議他看這部電影。就這樣，奇洛李維斯便成為了Marcos Jeeves的偶像：「然後我開始崇拜他。」而Marcos Jeeves也因為貌似奇洛李維斯，讓他有機會踏上大銀幕，參演由Roger Davill執導的巴西動作電影《Tiro Certo - Rio em Chamas》：「從小我就想成為演員或配音員。我非常欣賞配音員，這是我非常感興趣的範疇。」其他演員還包括Claudio Mascarenhas、Claudia Alencar及Therla Duarte。而在成為演員前，Marcos Jeeves是一名商船水手。

這部作品在上月尾才公開首條前導預告。（《Tiro Certo - Rio em Chamas》前導預告擷圖）

除此之外，Marcos Jeeves的個性都跟奇洛李維斯非常相似。當《GQ》問他，他最大的夢想是甚麼時，他竟然回答得非常似奇洛李維斯：「我最大的夢想不只為了自己，而是所有人。我希望能活在一個平等的世界，每個人都能擁有一個更美好、更平等的世界。」