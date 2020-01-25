【廿二世紀殺人網絡】奇洛李維斯執四灘演Neo　巨星自爆曾獲邀演

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由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）在1999年上映時，風靡全球。然而，網上卻不時傳出奇洛李維斯並非飾演Neo的首選。繼韋史密夫（Will Smith）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）後，再多一位巨星原來曾與Neo角色擦身而過。

畢彼特近日稱原來他曾獲《廿二世紀殺人網絡》劇組邀請。（《星際任務》劇照）

畢彼特（Brad Pitt）早前出席Santa Barbara國際電影節期間，他首次向外承認曾獲《廿二世紀殺人網絡》劇組邀請飾演Neo一角。畢彼特稱：「我確實錯過了《廿二世紀殺人網絡》，我最後選擇了紅色藥丸。」最終原來不知經過幾多演員拒絕，奇洛李維斯才成為Neo。

原來經過不少人拒絕後，奇洛李維斯才成為Neo。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

雖然與《廿二世紀殺人網絡》，但畢彼特並沒有後悔。他稱：「他們只邀請我演第一集，並沒有邀請我演出第二或第三集。我必需清楚指出他們只邀請我拍第一集。」他還續指出：「我確信，如果當我沒有獲得這些角色，就代表這些角色根本不屬於我，所以根本無所謂。這角色不是我的，就是代表別人更合適，他們更應該獲得這些角色。」畢彼特最後還笑稱，如果要了解他曾經錯失過的角色，最起碼要談兩個晚上。

韋史密夫曾多次表示非常後悔當時婉拒飾演Leo。（《黑超特警組》劇照）

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