62歲莎朗史東靚爆登雜誌封面　回顧一代女神曾中風失婚的坎坷人生

憑28年前的電影《本能》而打出名堂的美國女演員莎朗史東（Sharon Stone），貶下眼已經62歲。最近，她登上外國雜誌封面，風采依舊，回顧自己當年由model轉行拍戲到成為一代女神，她就火爆炮轟昔日荷里活的風氣，更點名鬧爆米路吉遜（Mel Gibson），而其實現實中的她，也經歷過一段段很坎坷的過去。

1992年34歲的莎朗史東全裸拍《本能》一片紅透全球。（《本能》劇照）

莎朗史東透露起初入行時總是沒能搶到好角色，在《本能》之前她只演過幾個花瓶的角色，在1992年以50萬美元（約387萬港元）接拍，當時34歲的莎朗史東全裸拍《本能》紅爆全球，令她成功躍身成性感女神，更憑角色獲提名 金球獎最佳戲劇類電影女主角。

重溫莎朗史東昔日風采：

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「性感到讓人想上床就有資格可拍戲」

現年62歲的莎朗史東最近登上德國版雜誌《VOGUE》的封面，雖然臉上也有點歲月的痕跡，但身型依然keep我很好，重提年輕時在由模特兒轉行拍戲，她就相當氣憤炮轟90年代的荷里活。

她回憶指那時我做模特兒及演員，「f--kable」，意思即你性感到讓人想上床，這與「workable」即工作能力是直接掛勾，同時別人也會覺得你夠性感，會比較「camera-friendly」上鏡會更好看。

現年62歲的莎朗史東最近登上外國雜誌封面，風采依舊。（ig圖片）

點名鬧爆米路吉遜

對於以前這個風氣，莎朗史東明顯相當不滿，她指出自己年輕時，說你「性感到讓人想上床」，就等於他覺得你夠資格與他一起拍戲，願意給你一個機會登上大銀幕。

而莎朗史東更點名指，米路吉遜（Mel Gibson）當年只比大她3歲，就已經嫌她太老，不適合演他在電影裡的女主角。現實中的莎朗史東經歷過兩段婚姻，她又坦言近年曾在網上結交朋友尋找新對象，更會使用約會軟件，但竟經常碰到有前科的男人，或者是一些情願與動物都不想與人相處的對象，所以到60幾歲還是單身的話，一定有些原因。

莎朗史東更點名指，米路吉遜（Mel Gibson）當年只比大她3歲，就已經嫌她太老，不適合演他在電影裡的女主角。（GettyImages）

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43歲腦中風走過鬼門關

而其實莎朗史東除了感情路較崎嶇，她更曾在2001年經歷腦中風走過鬼門關，當年只有43歲已是金球獎影后的突如其來出現持續9天的腦出血，被迫中斷演藝工作，連第二段婚姻也畫下句點。

莎朗史東發病時突然感到非常頭痛，就像被雷電撃中一樣，3天之後她到醫院檢查，那時已發現她的頸動脈破裂，蜘蛛膜下腔出血，也即腦中風，她需要緊急做手術止血，當年醫生指她的手術存活率只有5%，又指很多人遇到這個情況也是活不下去的。

2001年經歷腦中風走過鬼門關，後來連她與第二任的報紙編輯老公Phil Bronstein的婚姻也告吹。（GettyImages）

失去視力、聽力及記憶也痛失婚姻

經歷過這場大病後，莎朗史東一度失去視力、聽力，左眼看不見、左耳也不能聽，更因為平衡力、肌耐力不足，幾乎不能行走，「連穿衣服都要重新學習」。她失去了左邊身的所有功能，閱讀與記憶力受損，用了2至3年時間才挨過最艱困的復健期，完全恢復已經是花了足足7年。

那時候的莎朗史東失去所有，連第二任的報紙編輯老公Phil Bronstein與她離婚，更奪走了兩個領養兒子的監護權，她坦言「那時除了我自己，什麼都不剩」。身體逐漸康復後，她陸續領養兩名兒子，也爭取大兒子的監護權，現在的她最重視的就是與孩子的相處的日子。