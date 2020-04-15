妖夜尋狼｜46歲美魔女爆新歡細24年　盤點歷年情路偏愛後生大隻仔

現年46歲的英國女星姬蒂碧金素爾（Kate Beckinsale）自4年前與導演連韋斯曼（Len Wiseman）離婚後，就曾與多位弟弟發展母子戀。 最近她又被影到與細自己24年搖滾歌手Goody Grace甜蜜外出外溜狗，睇番姬蒂近年的情史，每每都與細自己10幾至20幾年的男生約會，相信這位美魔女依然相當有魅力，不如一起來重溫一下她的威水情史。

英國女星姬蒂碧金素爾自4年前與導演連韋斯曼（Len Wiseman）離婚後，就曾與多位弟弟發展母子戀。（katebeckinsale/ig圖片）

年過40歲keep得超好！

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新歡超後生 只係大自己個女一歲

姬蒂碧金素爾曾演出《珍珠港》、《妖夜尋狼》、《狙魔人》等系列電影而為人熟悉，姬蒂雖然已年過40歲，但一直保養得宜。

她與前男友米高辛（Michael Sheen）育有一個21歲女兒Lily，睇返姬蒂今次戀上的新男友現年22歲的Goody，都只係大過女兒1歲，真的後生到做得佢個仔。

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有指是在IG傳情撻著

Goody Grace是一個搖滾歌手，外型非常baby face，最近有外媒就影到他與姬蒂十指緊扣出外溜狗及散步，非常甜蜜。

有指，姬蒂與Goody是在今年1月一起從格林美頒獎典禮的會前派對離開，在2月時姬蒂曾在Goody的IG留言，貼了心心emoji，相信當然二人已互生情愫。

姬蒂在拍《妖夜尋狼》時已經與米高辛分手，最後她情定該片導演連韋斯曼，二人在2004年結婚，婚姻維持了12年。（GettyImages）

睇返姬蒂的情史，她與前男友米高辛育有一個女兒Lily，現年已經21歲，不過，姬蒂在拍《妖夜尋狼》時已經與米高辛分手，最後她情定該片導演連韋斯曼，二人在2004年結婚，婚姻維持了12年。

接連戀上大隻仔、才華型「小鮮肉」

自2016年離婚後，姬蒂恢復單身後就戀上過多位「小鮮肉」，她曾與細自己16年的諧星Pete Davidson拍拖，Pete是《Saturday Night Live》的班底諧星。

與Pete分手後，3年前她就戀上一個更年輕的男演員麥特萊福（Matt Rife），當時已被指姬蒂激咀大隻仔麥特，大玩是母子戀，不過兩個月就甩拖。

姬蒂碧金素爾歷年情路：

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除了麥特萊福，姬蒂還曾與細15年的英國喜劇男星Jack Whitehall拍拖，只是不少網民都指想不到姬蒂愈愛愈嫩口，今次又再愛上只有22歲的新歡Goody，似乎她真的特別鐘情後生仔。

姬蒂的女兒Lily似足媽媽一樣咁靚：