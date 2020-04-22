《婚禮幾樣情》影評：一場婚禮 N種結局　妙論選擇的愛情小品

Netflix上周最引起廣泛討論的繼《虎尾》（Tigertail）之後就是《婚禮幾樣情》（Love Wedding Repeat）。本片搭配着旁白解說的切入讓人一度誤以為是《回到最愛的一天》（About Time）或是《情約一天》（One Day），沒想到只是更淺白的談論關於「選擇」這件事。 其實，不外乎就是《蝴蝶效應》的概念，因為人生只有一次，每當我們面對現在的抉擇感到困難時，都免不了去思考另一項決定是否會更好？所以與其說是我們在選擇，或者是不是一切都是「命中注定」？ 也因此，這就是個「雞先定蛋先」的申論題，沒有答案就是答案。好在《婚禮幾樣情》的片長只有1個半小時，再加上男主角是森加芬（Sam Claflin），就算只是「虛晃一招」大概也就不置可否。

按圖看《婚禮幾樣情》精彩劇照 :

+ 8 + 7 + 6

我們活在由混亂與機會統治的宇宙，只要有一刻遭遇不幸，所有希望和夢想都會毀於一旦。 《婚禮幾樣情》

說書人一角總是適時地賜予這部電影「金玉良言」，讓觀眾在導演的安排下去相信關於「命運」與「機率」的主題。例如當傑克第一次與妹妹的好友狄娜相識時，即使已經在鏡子面前演練數十次待會兒告別時該說的話、做的動作…等等，都及突然插入的招呼聲的瞬間，傑克與狄娜原本可以發展的愛苗隨即夭折，徒留下懊悔的種子在傑克的心中不斷長大。這即是《婚禮幾樣情》中首次直接踩在主題上向觀眾示威。

傑克與狄娜原本可以發展的愛苗隨即夭折，徒留下懊悔的種子在傑克的心中不斷長大。（《婚禮幾樣情》劇照）

而「命運」則是另外安排了傑克妹妹海莉的婚禮，既然當初是透過海莉介紹，那麼當然這就是傑克與夢中情人狄娜第二次的親密接觸。整部電影則以這場「海莉的婚禮」向四面八方延伸，包括一張八人座的飯桌可以有多少種座位安排方式？而又是哪一次微乎其微的機率，才能讓傑克命中狄娜的紅心？或是，在看似已經「命中紅心」的剎那，又會發生什麼始料未及的意外？

《婚禮幾樣情》以一場「海莉的婚禮」向四面八方延伸，包括一張八人座的飯桌可以有多少種座位安排方式? （《婚禮幾樣情》劇照）

「我喜歡你做自己！」當所有你能考慮的一切都機關算盡時，有沒有想過其實尋尋覓覓的只是這個最簡單的答案？相信大部份的人很難得可以遇見做自己的愛情，好比電影中的布萊恩想也沒想到轉了一圈，終究還是回到蕾貝卡身邊，原本認為是吵吵鬧鬧總愛碎念的對象，才是真正只愛自己原貌的另一半。

又或是索尼，想方設法地吸引異性的注意力，甚至美化自己成為一位受歡迎的同事，殊不知在相識的初期，最需要的是頻繁的溝通，而不是任由自己暢所欲言，也可能是阿曼達——一直心心念念著讓自己有著痛苦愛情關係的傑克，導致現任這段感情始終無法敞開心房…那麼傑克和狄娜呢? 也許無論上千種座位排序被命運挑中了哪一個選項，他們永遠都是偶然相遇交會後的交叉線。

【本文獲「恰恰愛啾咪」授權轉載。】