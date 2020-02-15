「美國隊長」之母最介意兒子被抨撃　尤其跟「雷神」直接比較！

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）有型又靚仔，在全球擁有大量粉絲，私底下他更是相當風趣幽默。 不過，原來這樣完美的男人，都在網上受到不少惡評，令到愛子心切、基斯伊雲斯的媽媽Lisa Evans就相當氣憤，仲話最討厭囝囝經常跟「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）比較！

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）有型又靚仔，在全球擁有大量粉絲，但原來都會不時在網上遭惡意抨擊。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

基斯伊雲斯飾演「美國隊長」多年，一直都深受影迷喜愛，有人也經常讚嘆他擁有一個完美body，尤其一隻圓潤的臀部，在穿起貼身超級英雄戰衣時特別搶眼。

基斯伊雲斯私底下更非常俏皮，不時在社交網站發文諷刺時弊、開玩笑。一個這樣完美的男人，原來還是會被網民攻擊，基斯對於評論多數都一笑置之，但原來這些負評卻令他的媽媽Lisa極不開心。

睇見網上負評 媽媽Lisa氣憤反撃

原來美國隊長的媽媽Lisa，不時瀏覽互聯網的留言板，以查看大家對兒子的看法。當見到有人批評他的兒子太矮，這點就令她特別氣憤，更記住了出處，她曾向記者表示：「有人在IMDb上寫道，他看上去很矮。」

媽媽Lisa覺得這是很殘酷的攻撃，「他站在『雷神』基斯咸士禾夫身邊，看上去當然會較矮，連沙基奧尼爾（Shaquille O'Neal）都會感覺不高。」

原來媽媽Lisa咁嬲，係同雷神有關。（影片截圖）

原來係關雷神事

其實大家的印象中美國隊長都很高大，基斯伊雲斯身高183cm，怎會算矮，只是天外有天，基斯咸士禾夫就高188cm，才會感覺上美國隊長似是細一個碼。

雖然基斯伊雲斯已經38歲，但對媽媽來說他仍然是自己的寶貝仔，面對這樣的惡評難免會有些不愉快，更會立即進入保護性的熊媽媽模式。媽媽指出她不想任何人對他的孩子說壞話，所以她會打給基斯伊雲斯，告訴他「網上有人話你很矮。」

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美國隊長爆粗回應

基斯伊雲斯就會說，「媽媽，您必須停止，您必須停止。」媽媽接著說：「所以我幾乎停了下來。」基斯伊雲斯聽到媽媽這個說法時卻大笑兼爆粗：「她並沒有停止[粗口]！」

這兩母子的交流相當搞笑，而其實基斯伊雲斯與媽媽感情很好，不時會在社交平台貼出二人合照，有時都會一起現身活動。