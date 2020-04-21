《銀河守護隊》導演推薦54部動作片　周星馳、李安經典電影齊上榜

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《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演占士根（James Gunn）才剛忙完新版《自殺特攻》（The Suicide Squad），由於新冠肺炎COVID-19疫情影響隔離在家，暫時還無法拍攝《銀河守護隊3》，他也索性與網友問答，他更於18日的IG問答當中坦言自己最愛的蝙蝠俠是基斯頓比爾（Christian Bale）。占士根多次表示自己非常喜愛《蝙蝠俠—黑夜之神》，對他來說最喜歡的蝙蝠俠反派也是小丑，他先前受訪時也提過如果要選最具代表性的小丑，當然會選擇希夫烈達（Heathcliff Ledger），但如果單純以喜歡的演員來做評斷，他則會選擇華堅馮力士（Joaquin Phoenix）。

占士根多次表示自己非常喜愛《蝙蝠俠—黑夜之神》，對他來說最喜歡的蝙蝠俠反派也是小丑，他先前受訪時也提過如果要選最具代表性的小丑，當然會選擇希夫烈達（Heathcliff Ledger），但如果單純以喜歡的演員來做評斷，他則會選擇華堅馮力士（Joaquin Phoenix）。

如果單純以喜歡的演員來做評斷，他則會選擇華堅馮力士版的小丑。（《小丑JOKER》劇照）

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占士根在Twitter上擺出自己有史以來最愛的54部動作片（點圖看部分名單▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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