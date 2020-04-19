【哈利波特】第四集上映15年後　超級粉絲驚喜發現「全新」片段？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在戲院復業無期下，影迷被迫留在家中重溫舊戲。近日美國電視台重播由英國著名導演Mike Newell執導的《哈利波特－火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire），有影迷意外「發現」，電影竟新增了一幕刪減片段。她還把片段分享至社交平台，不少網民跟她一樣，都指這是「全新」片段，如同施了魔法一樣。究竟這幕是新片段，還是舊片段呢？

《哈利波特－火盃的考驗》是《哈利波特》系列的第四集，電影在2005年上映。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

《哈利波特》系列由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）等童星演出，雖然電影系列早在2011年已完結，但仍深受粉絲愛戴。近日，有一位超級粉絲在重看《哈利波特－火盃的考驗》時感到超困擾，原因是她在觀看無數次電影後，竟發現電影多了一個「新」場景。

當時三巫鬥法大賽只准許年滿17歲的學生參加比賽，但未達標的哈利波特卻成為參賽者之一。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

這個「新」片段講述當時霍格華茲舉辦三巫鬥法大賽，一眾霍格華茲學生在禮堂迎接兩間參賽的學校，當中包括波巴洞魔法學校及德姆蘭魔法學校。兩間學校的學生在進場時，都有表演。前者由花兒帶領下；而後者則由喀浪領軍。之後，鏡頭轉到霍格華茲的學生，他們唱出霍格華茲的主題曲《Hoggy Warty Hogwarts》。就是這一幕，惹起粉絲關注。其中一名粉絲把這幕分享至《抖音》，並詢問：「這是刪減片段嗎？還是我太老了？」她還表示即使看過電影「幾次」，但她卻「一點都不記得」。

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相信影迷都記得波巴洞魔法學校進場這一幕。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

點擊下圖逐格睇這幕刪減片段！

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然而她並不是唯一一位忘記的人，皆因她的貼文獲近6萬人點贊及超過1,700人留言。不少網民都感到困擾，紛紛大呼「這到底是怎麼回事？」，也有網民坦言「我從8歲開始觀看這部電影，但我從未見過這幕」。最後，有一位終極粉絲指出，這確實是一幕刪減片段，但未知何時把這幕加到電影中播放。有網民表示，《哈利波特－火盃的考驗》上映15周年，沒想到仍有不少粉絲不知道的秘密。