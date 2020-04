【哈利波特】第四集上映15年後　超級粉絲驚喜發現「全新」片段？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,在戲院復業無期下,影迷被迫留在家中重溫舊戲。近日美國電視台重播由英國著名導演Mike Newell執導的《哈利波特-火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire),有影迷意外「發現」,電影竟新增了一幕刪減片段。她還把片段分享至社交平台,不少網民跟她一樣,都指這是「全新」片段,如同施了魔法一樣。究竟這幕是新片段,還是舊片段呢?