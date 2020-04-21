【哈利波特】「馬份」湯姆費頓公開半裸黑白照　女粉絲：我愛你！

在《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中，飾演「馬份」的湯姆費頓（Tom Felton）日前在其社交平台Instagram上載一張赤裸上身的黑白相，網民隨即起哄。不少女粉絲瞬間被融化，並紛紛向湯姆費頓示愛。

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丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連主演的《哈利波特》系列電影在2001年上映。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）、路拔格連（Rupert Grint）及湯姆費頓等童星主演的《哈利波特》系列電影，早在2011年已經完結。然而，粉絲對演員的愛戴並沒有因此減退。日前，在電影中飾演湯姆費頓在Instagram上載了一張他在睡房，拿著相機並赤裸上身的黑白照。

湯姆費頓參演了合共8集的《哈利波特》系列電影。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

因應新冠肺炎的關係，湯姆費頓目前在位於加州棕櫚泉的家中自我隔離。他閒時會在Instagram上載他彈結他的影片，或他的寵物狗Willow的照片。今次他上載這張赤裸上身的黑白相，旋即引起一遍哄動。相片上載一日後，獲得超過41萬粉絲點讚及超過4,500則留言，這照片的關注度也比其他貼文好。不少女粉絲瞬間被融化，並向偶像示愛。有其他粉絲坦言，湯姆費頓這張照片讓他對男性的要求變高。

「馬份」湯姆費頓在去年11月曾上傳穿上史萊哲林校服袍的照片，並留言稱「歲月不饒人」。（Tom Felton Instagram 圖片）

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現年32歲的湯姆費頓由8歲開始拍廣告，並在1997年拍攝其電影處女作《The Borrowers》。兩年後，他與茱迪科士打（Jodie Foster）、周潤發及白靈合作《安娜與國王》（Anna and the King）。在2001年，湯姆費頓參演了《哈利波特》電影。雖然他的角色「馬份」個性不討好，但卻深受影迷歡迎。