【怪獸3】外媒爆兩《哈利波特》角色將客串　網民鬧爆又玩亂時序

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，許多電影被迫暫停或延期拍攝，其中一部就是由David Yates執導、JK Rowling擔任編劇，及由艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）、祖狄羅（Jude Law）及尊尼特普（Johnny Depp）等主演的《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）。近日，有外國傳媒報導，將有兩位《哈利波特》（Harry Potter）角色加入電影中。

《怪獸與葛林戴華德之罪》的續集將續由David Yates執導，並由尊尼特普等主演。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

據外國傳媒《Deadline》早前報導，原本於上月16日在英國倫敦開拍的《怪獸與牠們的產地3》，因應新冠肺炎疫情嚴峻，傳出無限期停拍的消息。雖然暫未知道電影何時復拍，但近日有消息指，這部第三集的前傳電影，將加入兩位《哈利波特》的角色。據英國傳媒《The Independent》報導，《哈利波特》最受歡迎角色之一的半巨人海格有望在第三集的前傳電影《怪獸與牠們的產地3》中登場。在《哈利波特》系列電影中，海格一角由蘇格蘭老牌男演員Robbie Coltrane飾演，但相信此角色將與麥教授一樣，由其他演員擔任。

如果海格真的在《怪獸與牠們的產地3》出現，那麼這集的時間發生在那年才在適合呢？（《哈利波特：消失的密室》劇照）

早在去年，當時有粉絲問艾迪烈柏尼最想在《怪獸與牠們的產地3》看到誰人時，他曾再三重申「海格、海格，一定是海格」。之後，還有其他外媒表示，與海格同期的Tom Riddle，即後期的佛地魔，也將在《怪獸與牠們的產地3》中登場。可是，有粉絲指出，如果海格真的出現，當時他應該只是一位嬰兒，而Tom Riddle也只得兩歲。皆因《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）的故事是發生在1928年，然而海格是在1928年才出生；而Tom Riddle則在1926年誕生。

在過去的《哈利波特》系列電影中，都有探索過Tom Riddle的往事。（《哈利波特：消失的密室》劇照）

其實在2018年上映的《怪獸與葛林戴華德之罪》早已經出現這個時序錯誤，皆因當時年輕版麥教授都有在戲中出現。雖然當時的影迷樂於見到麥教授登場，並希望再見到她與鄧不利多在霍格華茲共事的片段。可是問題出現了，因為當時電影的時間在1926年至1928年之間，但麥教授卻在1935年出生，所以她根本沒有可能出現在《怪獸與葛林戴華德之罪》。

當時《哈利波特：消失的密室》都曾探索這段歷史，但奈何涉及篇幅不多。（《哈利波特：消失的密室》劇照）

如果忽視時間上的錯誤，海格與Tom Riddle的過去，確實讓人非常期待。據原著小說提到，密室其實是由Tom Riddle打開，但他卻嫁禍了海格，令他遭開除學籍。幸好得到鄧不利多向校方勸說，他才能留下來，並擔任霍格華茲的鑰匙管理員。假如消息屬實的話，相信海格與Tom Riddle的往事，會讓粉絲非常期待。