【怪獸3】外媒爆兩《哈利波特》角色將客串　網民鬧爆又玩亂時序

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,許多電影被迫暫停或延期拍攝,其中一部就是由David Yates執導、JK Rowling擔任編劇,及由艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)、祖狄羅(Jude Law)及尊尼特普(Johnny Depp)等主演的《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)。近日,有外國傳媒報導,將有兩位《哈利波特》(Harry Potter)角色加入電影中。