哈利波特｜粉絲留言念Alan　JK羅琳親回：見到石內卜背影便想起他

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，許多人都選擇留在家中，盡量減少外出。近日，一名意大利網民指當地電視台正播放《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）。雖然《哈利波特》電影系列早在2011年已畫上句號，但這位女網友在其社交網站留言，指仍然不捨飾演石內卜的Alan Rickman離去，還意外地獲得原作家JK Rowling的關注及回覆。

首集《哈利波特》在2001年推出，Alan Rickman（後排左一）見證哈利波特入讀霍格華茲。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》（Harry Potter）系列小說在1997年推出後，風靡全球。4年後，華納兄弟推出《哈利波特》首集電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），並找來丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）等童星擔正演出，深受大人及小朋友歡迎。除此之外，其他演員如飾演海格的Robbie Coltrane、石內卜的Alan Rickman及天狼星的加利奧文（Gary Oldman）也是不少粉絲的最愛。

《哈利波特：神秘的魔法石》推出後，讓丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連等童星走紅。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

不過，最傷感莫過於Alan Rickman在2016年因胰臟癌去世，粉絲如今只能透過他昔日的舊作，去回味他的演出。近日，一名意大利網民指當地電視台正播放《哈利波特－死神的聖物2》，並留言︰「就如往常一樣，我還沒準備跟石內卜說再見。多謝JK Rowling創造了這獨一無二的角色，及說服了Alan Rickman飾演，這讓我們擁有一個完美的石內卜。」

意大利女粉絲看《哈利波特－死神的聖物2》時發出的貼文，意外引起JK Rowling的關注及回覆。（jk_rowling Twitter 擷圖）

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這貼文發布後，除了有不少其他網民回覆外，還獲得原作家JK Rowling的獨家回應：「石內卜首次在舞台劇《Harry Potter and the Cursed Child》出現時是背對著觀眾。在綵排時，我看到他戴著長長的黑色假髮，我眼睛充滿淚水，因為有一瞬間，我不理性地相信，當他一轉身，我會看到Alan。」當然她不會看到Alan Rickman，皆因《Harry Potter and the Cursed Child》在2016年7月才在英國首演，但Alan Rickman在同年1月時已經離開。

當年原來華納兄弟屬意昆頓塔倫天奴愛將添羅夫飾演石內卜。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

華納兄弟屬意添羅夫演石內卜

然而，原來當初華納兄弟在籌備第一部《哈利波特》電影時，Alan Rickman不在考慮名單中。當時華納兄弟屬意昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）愛將添羅夫（Tim Roth）飾演石內卜。據英國傳媒《Metro》報導，添羅夫在去年曾回憶這往事，指出因為他家中的小孩非常喜歡《哈利波特》，讓他想成為石內卜。

可是，他最後因添布頓（Tim Burton）的《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）而婉拒了華納兄弟：「我得到《猿人爭霸戰》的機會，這是添布頓的作品，而且要化妝成為猿人，這會非常有趣。與此同時，他們問我要在《哈利波特》中飾演石內卜嗎？」最終，Tim Roth雖然選擇了前者，但也慶幸自己沒有成為石內卜：「當時我未準備好，而最合適的演員最後成為了石內卜。」相信粉絲絕對同意他的說話。

當時人人都以為石內卜是奸角，最後如來他才是保護哈利波特的人。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

JK Rowling親解台詞「always」背後含意終打動石內卜

其實當年Alan Rickman都曾表示「不願意」成為石內卜，據當年電影監製David Hayman寫給Alan Rickman的信：「感謝你（Alan Rickman）讓《哈利波特：神秘的魔法石》成功，我知道，有時你對此感到沮喪，但請你知道，你在電影中是不可或缺的，而且你的表現非常出色。」據JK Rowling在2016年表示，當年是她親自遊說Alan Rickman，並向他解說石內卜常用的台詞「always」的含意，成功打動他。據了解，「always」與哈利波特媽媽Lily J. Potter有莫大關連，這讓Alan Rickman明白到石內卜與哈利波特之間的重要連繫。