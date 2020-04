哈利波特｜粉絲留言念Alan　JK羅琳親回：見到石內卜背影便想起他

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,許多人都選擇留在家中,盡量減少外出。近日,一名意大利網民指當地電視台正播放《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)。雖然《哈利波特》電影系列早在2011年已畫上句號,但這位女網友在其社交網站留言,指仍然不捨飾演石內卜的Alan Rickman離去,還意外地獲得原作家JK Rowling的關注及回覆。

首集《哈利波特》在2001年推出,Alan Rickman(後排左一)見證哈利波特入讀霍格華茲。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

《哈利波特》(Harry Potter)系列小說在1997年推出後,風靡全球。4年後,華納兄弟推出《哈利波特》首集電影《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone),並找來丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及路拔格連(Rupert Grint)等童星擔正演出,深受大人及小朋友歡迎。除此之外,其他演員如飾演海格的Robbie Coltrane、石內卜的Alan Rickman及天狼星的加利奧文(Gary Oldman)也是不少粉絲的最愛。

《哈利波特:神秘的魔法石》推出後,讓丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連等童星走紅。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

不過,最傷感莫過於Alan Rickman在2016年因胰臟癌去世,粉絲如今只能透過他昔日的舊作,去回味他的演出。近日,一名意大利網民指當地電視台正播放《哈利波特-死神的聖物2》,並留言︰「就如往常一樣,我還沒準備跟石內卜說再見。多謝JK Rowling創造了這獨一無二的角色,及說服了Alan Rickman飾演,這讓我們擁有一個完美的石內卜。」

意大利女粉絲看《哈利波特-死神的聖物2》時發出的貼文,意外引起JK Rowling的關注及回覆。(jk_rowling Twitter 擷圖)

這貼文發布後,除了有不少其他網民回覆外,還獲得原作家JK Rowling的獨家回應:「石內卜首次在舞台劇《Harry Potter and the Cursed Child》出現時是背對著觀眾。在綵排時,我看到他戴著長長的黑色假髮,我眼睛充滿淚水,因為有一瞬間,我不理性地相信,當他一轉身,我會看到Alan。」當然她不會看到Alan Rickman,皆因《Harry Potter and the Cursed Child》在2016年7月才在英國首演,但Alan Rickman在同年1月時已經離開。

當年原來華納兄弟屬意昆頓塔倫天奴愛將添羅夫飾演石內卜。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

華納兄弟屬意添羅夫演石內卜

然而,原來當初華納兄弟在籌備第一部《哈利波特》電影時,Alan Rickman不在考慮名單中。當時華納兄弟屬意昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)愛將添羅夫(Tim Roth)飾演石內卜。據英國傳媒《Metro》報導,添羅夫在去年曾回憶這往事,指出因為他家中的小孩非常喜歡《哈利波特》,讓他想成為石內卜。

可是,他最後因添布頓(Tim Burton)的《猿人爭霸戰》(Planet of the Apes)而婉拒了華納兄弟:「我得到《猿人爭霸戰》的機會,這是添布頓的作品,而且要化妝成為猿人,這會非常有趣。與此同時,他們問我要在《哈利波特》中飾演石內卜嗎?」最終,Tim Roth雖然選擇了前者,但也慶幸自己沒有成為石內卜:「當時我未準備好,而最合適的演員最後成為了石內卜。」相信粉絲絕對同意他的說話。

當時人人都以為石內卜是奸角,最後如來他才是保護哈利波特的人。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

JK Rowling親解台詞「always」背後含意終打動石內卜

其實當年Alan Rickman都曾表示「不願意」成為石內卜,據當年電影監製David Hayman寫給Alan Rickman的信:「感謝你(Alan Rickman)讓《哈利波特:神秘的魔法石》成功,我知道,有時你對此感到沮喪,但請你知道,你在電影中是不可或缺的,而且你的表現非常出色。」據JK Rowling在2016年表示,當年是她親自遊說Alan Rickman,並向他解說石內卜常用的台詞「always」的含意,成功打動他。據了解,「always」與哈利波特媽媽Lily J. Potter有莫大關連,這讓Alan Rickman明白到石內卜與哈利波特之間的重要連繫。