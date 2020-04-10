《蝙蝠俠》試鏡片段曝光　基斯頓比爾外仲有兩個更有型人選

撰文：陳穎思
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基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》電影三部曲有口皆碑，創新的暗黑風格為超級英雄片史上一個里程碑，亦令基斯頓比爾（Christian Bale）版的蝙蝠俠成為經典。
近日電影的試鏡片段在網上流傳，發現除了基斯頓比爾以外，仲有兩位男演員曾經穿上蝙蝠衫，仲相當有型，究竟係邊個？
基斯頓比爾獲封為最出色的蝙蝠俠。（劇照）
片段所見，除了基斯頓比爾之外，Cillian Murphy與Eion Bailey兩位型男都曾穿上過蝙蝠衫試鏡，前者形象較斯文但略帶邪氣，被網民恥笑似連環殺手多過超級英雄，他最後在《蝙蝠俠》三部曲中飾演了反派「稻草人」（Scarecrow）。而Eion Bailey充滿特色的下巴非常合適配戴蝙蝠俠面具，可惜他未能奪得角色，甚至沒有參與三部曲中任何一部。
Cillian Murphy夠靚仔又有公子貴氣，但略嫌太斯文。（影片截圖）
上一代蝙蝠俠賓艾佛力都有Eion Bailey的同款下巴。（影片截圖）
蝙蝠俠試鏡逐格睇
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除了蝙蝠俠的試鏡片外，片段亦出現飾演「貓女」（Catwoman）的安妮夏菲維 （Anne Hathaway）、「忍者大師」（Ra's Al Ghul）里安納遜（Liam Neeson）、「小丑」希夫烈格（Heath Ledger）、「雙面人」（Harvey Dent）Aaron Eckhart以及「Bane」湯哈迪（Tom Hardy）的試鏡片段，立即點撃下圖睇睇！
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