《蝙蝠俠》試鏡片段曝光　基斯頓比爾外仲有兩個更有型人選

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》電影三部曲有口皆碑，創新的暗黑風格為超級英雄片史上一個里程碑，亦令基斯頓比爾（Christian Bale）版的蝙蝠俠成為經典。

近日電影的試鏡片段在網上流傳，發現除了基斯頓比爾以外，仲有兩位男演員曾經穿上蝙蝠衫，仲相當有型，究竟係邊個？