新冠肺炎｜《寶貝神車手》Ansel Elgort為醫護籌款　曬出私密裸照

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，外國多地醫護物資短缺，就連拍攝中真正符合醫療規格的保護衣等用物，都已捐贈到有關機構，不過每日都面臨極大消耗，一眾明星都有落力呼籲民眾捐款，近日曾出演《分歧者·異類叛逃》、《叛亂者·強權終結》、《赤誠者·末世醒覺》以及《寶貝神車手》的26歲Ansel Elgort出奇招曬裸照，成功突圍籌得可觀善款。

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Ansel Elgort曾憑《寶貝神車手》提名金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角。（電影劇照）

日前，Ansel Elgort為了幫助醫院籌款，在個人Instagram上傳一張在浴室，正在沖涼的「裸照」，Ansel Elgort全身赤裸，露出鮮明的胸肌，不過就用手遮擋着最重要的部分，誘惑大眾地寫下「點擊連結」，意指進內就可以睇到他的「全身裸照」！

Ansel Elgort上傳「裸照」色誘粉絲！（Ansel Elgort IG）

有網友實測點擊連結後，並沒有看到Ansel Elgort的全裸照，反而會跳入紐約醫院的募資平台，是為前線醫護人員的飲食經費集資。Ansel Elgort不惜公開地犧牲色相，只是單單為了籌款，目前已成功為醫護籌得21萬美元（約163萬港元），就連時裝界「設計鬼才」Jeremy Scott都大讚Ansel Elgort今次是史上最佳慈善籌款，搞笑的是不少粉絲在Twitter上傳Ansel Elgort的「實力照」，補償大家一同跌進他的陷阱。