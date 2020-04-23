70歲李察基爾再度榮升人父　37歲太太誕下男嬰

現年70歲的著名荷里活男星李察基爾（Richard Gere）被指再做老竇，其37歲太太Alejandra Silva在位於紐約市附近的私人牧場誕下一名男嬰，為夫婦倆的第二個愛情結晶。

李察基爾曾表示不擔心當高齡爸爸，願意親力親為湊B。（Getty Images）

李察基爾與比他年輕逾30載的西班牙名媛Alejandra Silva於2014年邂逅，二人在2018年4月結婚，同年8月女方承認懷孕，並於翌年2月誕下兒子Alexander。當年Alejandra以一個頗特別的方式宣布孕訊，她在社交網站上載一張照片，相中她跟李察基爾一起跟達賴喇嘛會面，達賴喇嘛摸著她的孕肚送上祝福。不過今次懷孕就相當保密，雖然早於去年11月已有媒體報導Alejandra懷孕的消息，但她跟另一半從未承認喜訊，消息指二人受疫情影響，一直在私人牧場隱居。

Alejandra上一次懷孕時，在IG上載這張照片公布喜訊。（Alejandra Silva Instagram）

李察基爾曾經有過兩段姻，兩任前妻分別為超級名模仙蒂歌羅馥及演員Carey Lowell，而現任太太Alejandra的父親是球會皇家馬德里的前副主席Ignacio Silva。跟李察結婚前，Alejandra有過一段婚姻，前夫Govind Friedland是礦業大亨，二人育有一名兒子。