【新冠肺炎】3部DC電影押後上映　唯獨呢部提前放行靠佢搶灘？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎持續，多部荷里活重磅電影，如《花木蘭》（Mulan）、《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）及《黑寡婦》（Black Widow）等，相繼延期上映。近日，華納兄弟都因疫情未有減退及復工無期的情況下，再次押後多部電影的映期，但唯獨這部超級英雄電影獲提前上映。

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由羅拔柏迪臣主演的新版《蝙蝠俠》最終都逃不過改期的命運。（《The Batman》劇照）

由美國導演Matt Reeves執導；羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）原定在明年6月上映，而電影拍攝工作也在今年1月於倫敦展開。在3月11日，雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但華納兄弟仍未終止電影拍攝工作，只是把拍攝地點轉移拍至利物浦。直到3日後，華納兄弟才宣布暫停拍攝兩星期。在3月25日，導演Matt Reeves正式宣布電影無限期停拍。

據導演Matt Reeves指出，在停工前，他們大約完成了百分之25的拍攝工作。為免讓劇組追趕拍攝進度，華納兄弟在日前宣布，電影由原定明年6月上映延至同年10月，讓導演有足夠的時間完成拍攝。

《神奇女俠1984》早前已更改映期至今年8月上映。（《神奇女俠1984》劇照）

除此之外，由《沙贊！神力集結》（Shazam!）導演David F. Sandberg執導的《沙贊2》。電影原定在2022年4月才上映，但華納兄弟都把電影延至同年11月才上映。另外，多次製作延期的《閃電俠》（The Flash）則獲提前上映。電影由原本2022年7月，獲提前至同年6月上映。

最後，早前已押後上映，續由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）則維持在今年8月中上映。而重啟版《自殺特攻》及《水行俠2》映期暫時未受影響，前者上明年8月上映；後者則在2022年12月上映。

除了DCEU電影宇宙外，另一重磅電影，由導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》則維持在今年7月中上映。