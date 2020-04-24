傳「神奇女俠男朋友」將接演《俠聖》　重塑羅渣摩亞經典成名角色

荷李活影視業題材荒持續，經典IP每隔一陣子就會再度翻新重啟。美國英俊小生基斯派恩（Chris Pine）曾經是新一代的《星空奇遇記》（Star Trek Beyond）的艦長Kirk、也曾經演過《驚天諜變：魅影特攻》（Jack Ryan: Shadow Recruit）的Jack Ryan，目前以《神奇女俠》（Wonder Woman）的最愛Steve 一角為觀眾熟知。電影公司對他的英挺氣質頗為青睞，每有英雄角色就會考慮他，因此著名系列小說《俠聖》（The Saint），將再度被搬上大銀幕，他又傳是電影公司鎖定的人選。

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俠聖系列小說描述號稱「聖徒」的主角Simon Templar執行打擊犯罪任務的冒險，早在1930年代就被拍成電影，男主角人選換過好幾位。十多年後被改編成電視劇，由羅渣摩亞（Roger Moore）主演，台灣播映時譯名為《七海遊俠》，不僅收視轟動，在全球各地都受歡迎，讓羅渣摩亞成為第一位收入媲美電影紅星的劇集男主角，之後更順利接棒成為007。《七海遊俠》在台灣紅到主角Simon Templar的台譯名字「賽門鄧普勒」變成甜不辣店的店名，至今仍有在營業。

由於羅渣摩亞版的《七海遊俠》太經典，接手的人選均未能企及，直到1997年才有韋基馬（Val Kilmer）、Elisabeth Shue主演的電影重拍版《俠聖》推出。即使曾經登上全美票房亞軍，最終票房仍然只在6000萬美元出頭，續集也就沒下文。

之後《七海遊俠》重啟的計劃曾籌備過好幾種版本，都沒有成功，直到現在又要變成電影版，才鎖定基斯派恩主演。以基斯派恩的造型，扮演主角頗為適合，就看編導如何重新塑造屬於他個人的獨特魅力了。

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