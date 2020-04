受新冠肺炎疫情影響,幾乎整個電影業停擺,多部荷里活電影被迫延期上映,拍攝中的新片亦要停工。

其中Marvel超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)在澳洲的拍攝亦已叫停,日前導演Destin Cretton在Instagram上載與一眾主演的合照,之前一直沒露面的梁朝偉都有出現!

去年Marvel公佈未來影視作品計劃時,其中一大驚喜為梁朝偉參演《上氣》。(Getty Images)

朝偉(右上)的髮線高得有點不尋常,未知他有否為角色剃頭而要戴假髮?(Destin Cretton Instagram)

合照中可見到導演、《上氣》男主角劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina及飾演反派「滿大人」的梁朝偉等。去年《上氣》劇組曾參加聖地牙哥動漫畫展,但只有導演及劉思慕出席,其他電影相關的幕後花絮都絕少見到朝偉現身,今次導演Po相見到朝偉身影實在令人驚喜。